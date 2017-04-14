Манга «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» будет издаваться в России

Завершает парад лицензий издательства «Истари Комикс» этой недели манга «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu), адаптация одноимённых ранобе (их, кстати, пару месяцев назад тоже лицензировало «Истари»), экранизацию которых мы не без удовольствия смотрели в прошлом году.

Возвращаясь из магазина, старшеклассник Субару Нацуки внезапно попадает в другой мир. Мало того, что он оказывается непонятно где, и неясно, кто его сюда затащил, так на Субару еще и нападают! Но тут на помощь приходит девушка с волшебным котом и спасает Субару. В благодарность он решает помочь ей найти потерянный магический талисман. И вот, когда они уже почти вернули его, на них снова нападают и убивают. Субару возрождается в том же месте, где он появился в первый раз, и понимает, что получил довольно бесполезную способность — возвращаться назад во времени, если умирает. Теперь ему нужно взять себя в руки и спасти девушку!