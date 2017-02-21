Мы долго собирались начать приглашать в подкаст «ЕВА: Еженедельные Вопли об Аниме» гостей — и вот наконец собрались. Нашим первым (и очень надеемся, не последним) гостем станет Евгений Кольчугин — сотрудник издательства «Истари Комикс», силами которого в отечественных магазинах появились манги «Волчица и пряности», «Форма голоса» (недавно вышедшая полнометражная аниме-экранизация у нас на сайте называется «Беззвучный голос»), «Шерлок» (по мотивам одноимённого британского сериала), а также ранобе Sword Art Online. Кроме того, в ближайшее время издательство начнёт выпуск ранобе «Ре: Жизнь с нуля в другом мире».

Мы расспросим Евгения об истории «Истари Комикс», о работе издательства манги и ранобе в России, о текущих и готовящихся релизах, о его личных анимешных и околоанимешных предпочтениях и о том, как оные влияют на работу. А чтобы беседа шла интереснее, оставляйте ваши вопросы для нашего гостя в комментариях к этой новости или задавайте прямо по ходу подкаста в прямом эфире, Евгений постарается ответить на самые интересные из них честно и подробно.

Трансляция подкаста начнётся в традиционные 21:30 по московскому времени (плюс-минус 10 минут, как заведено). Посмотреть её и задать вопросы в прямом эфире можно будет на YouTube, а если хочется просто послушать — никуда не уходите, следите за эфиром прямо на «КГ».

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