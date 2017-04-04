 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Amnesia: The Dark Descent, часть 3 Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие Новое аниме весны 2017 года
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Русский трейлер манги «Гигантомахия»

Издательство «Истари Комикс» поделилось русским трейлером манги Кэнтаро Миуры («Берсерк») «Гигантомахия». Манга состоит всего из одного тома и будет доступна для предзаказа «скоро», по цене в 300 рублей.

Катаклизм, происходящий раз в несколько миллионов лет, изменил Землю до неузнаваемости. На обломках былых цивилизаций Делос и Проме бросают вызов империи, владеющей легендарными боевыми гигантами. Какую удивительную тайну скрывает эта пара и к чему стремится? Как устроен этот мир, где существа разных видов ожесточенно сражаются за жизнь?

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Разное (MIX)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Every Anime Opening Ever Made
 
Герои нашего времени
 
Аниматоры нашего времени, часть 2

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 70: Секс-бот или баба-автомат
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 33
 
Кино Две рецензии на фильм «Земля будущего»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 204: Репликанты в «Голубом огоньке»
 
Кино Рецензия на фильм «Интерстеллар»
 
Кино Рецензия на фильм «Рога»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика