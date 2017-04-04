Русский трейлер манги «Гигантомахия»

Издательство «Истари Комикс» поделилось русским трейлером манги Кэнтаро Миуры («Берсерк») «Гигантомахия». Манга состоит всего из одного тома и будет доступна для предзаказа «скоро», по цене в 300 рублей.

Катаклизм, происходящий раз в несколько миллионов лет, изменил Землю до неузнаваемости. На обломках былых цивилизаций Делос и Проме бросают вызов империи, владеющей легендарными боевыми гигантами. Какую удивительную тайну скрывает эта пара и к чему стремится? Как устроен этот мир, где существа разных видов ожесточенно сражаются за жизнь?