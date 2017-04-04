Анонсировано демо Dishonored 2

Сначала запоздалую демоверсию получила Mafia III, теперь издательство Bethesda Softworks объявило о намерении выпустить демо Dishonored 2 уже 6 апреля. Какая-то странная ситуация выходит: вроде бы издатели начали вспоминать, что выпускать демоверсии и позволять публике персонально опробовать игру перед покупкой – хорошая мысль. С другой – выпускать демоверсии вовремя они до сих пор не начали, предпочитая продавать публике обещания и не беспокоиться о том, понравится ли кому-нибудь купленный из-за навязчивого пиара блокбастер.

Радоваться ли сложившейся ситуации, плакать ли, или просто не обращать на неё внимание – личное дело каждого. А мы лишь хотим добавить, что демо Dishonored 2 будет содержать три первых миссии игры и позволит проходить их как за Эмили, так и за Корво. И да, прогресс в рамках демки можно будет перенести в полную версию.

Dishonored 2 вышла 11 ноября прошлого года и понравилась как критикам, так и простым геймерам (особенно тем, кто не столкнулся с проблемами оптимизации), но вот продажи её сильно уступили первой части.