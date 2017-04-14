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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Судьбоносная связь Билла Кондона с «Невестой Франкенштейна»

Кинодел Билл Кондон, который только что срежиссировал диснеевскую «Красавицу и Чудовище», присматривается к съёмкам ленты «Невеста Франкенштейна» (The Bride Of Frankenstein). Фильм, ясен пень, входит в расширенную киновселенную классических монстров от студии Universal Pictures.

Оригинал (один из любимых фильмов Кондона) рассказывал, как чудом переживший первый фильм доктор Франкенштейн, подзуживаемый другим учёным, создаёт пару для своего известного чудовища. Всё заканчивается не очень хорошо.

«Невесту Франкенштейна» в 1935 году срежиссировал Джеймс Уэйл. И тут обнаруживается ещё одна интересная связь: Кондон поставил драму «Боги и монстры» про последние дни Уэйла (его сыграл Иэн Маккеллен). Картина принесла Кондону «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Также Кондон снял «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», это никак не связано, просто хотелось напомнить.

Дэвид Кепп («Парк Юрского периода») написал сценарий с феминистическим уклоном на тему воскрешения женщин. На главную роль до сих пор планируют пригласить Анджелину Джоли.

Киновселенную запускают 8 июня с «Мумией», где главную роль исполняет Том Круз. Этот мир крайне нестабилен, и очерёдность выхода фильмов не определена.

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