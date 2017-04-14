Потому что всем оригинальным фильмам нужен сиквел. Так мы отвечаем на вопрос: «Зачем снимать продолжение комедии с Эдди Мёрфи „Поездка в Америку“?»

Ресурс The Tracking Board сообщает, что студия Paramount Pictures работает над «Поездкой в Америку 2» и даже наняла двух сценаристов первой части — Дэвида Шеффилда и Бэрри Блауштейна. Надо думать, сюжет сиквела опять расскажет, как принц Аким (может быть, король Аким) приезжает в Америку с комедийными последствиями.

Оригинальное кино в 1988 году срежиссировал Джон Лэндис.

В «Поездке в Америку» Эдди Мёрфи сыграл юного принца из богатой африканской страны Замунды, который приезжает в Нью-Йорк и выдаёт себя за бедняка, чтобы найти себе невесту. Главному герою крайне важно, чтобы его любили (по-настоящему, а не из-за статуса). Фильм собрал $ 288 млн в мировом прокате.

Присутствие Эдди Мёрфи не подтверждено, но подразумевается (иначе какой смысл?). Но есть и хорошие новости: учитывая, как долго Мёрфи мурыжит Paramount Pictures с «Полицейским из Беверли-Хиллз 4», «Поездка в Америку 2» может в конечном счёте просто не выйти.

Господа Шеффилд и Блауштейн также написали сценарии для других фильмов с Эдди Мёрфи: «Бумеранг», «Чокнутый профессор» и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов».