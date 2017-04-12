Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 221: Мистер Теймеруз

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Содержание
|00:01:27 —
|«Мумия» — второй трейлер
|00:05:53 —
|Call of Duty хочет свою расширенную киновселенную
|00:12:24 —
|Много Арнольда Шварценеггера
|00:25:29 —
|«Битва за Британию» от Ридли Скотта
|00:26:38 —
|«Дюнкерк» — не военное кино
|00:29:17 —
|Фэнтези-романы Пирса Энтони «Ксанф» идут на большие и малые экраны
|00:31:09 —
|Комикс Роберта Киркмана Invincible получит экранизацию
|00:32:44 —
|Готовы сюжеты для следующих четырнадцати «Трансформеров»
|00:36:49 —
|Эрик Рот стал сценаристом «Дюны»
|00:37:37 —
|Диванная аналитика сборов «Призрака в доспехах»
|00:41:18 —
|Кристиан Бэйл готов исполнить роль Дика Чейни
|00:45:09 —
|Хоаким Роннинг экранизирует роман Майкла Крайтона Micro
|00:49:10 —
|Гильермо дель Торо рассказал почему отказался от «Тихоокеанского рубежа 2»
|00:52:01 —
|Кэрри Фишер всё же появится «Звёздных войнах: Эпизоде IX»
|00:53:38 —
|Премьерный тизер-трейлер «Тора: Рагнарёка»
|00:58:35 —
|Плохой старт «Времени первых»
|01:02:54 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:11:43 —
|Нигерийский развод
|01:15:12 —
|Евгений о фильме «Оно»
|01:22:13 —
|«Время первых» (обсуждение со спойлерами)
|01:37:32 —
|Благодарим наших спонсоров
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