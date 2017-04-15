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Первоисточник: www.vedomosti.ru Прямая ссылка на новость:

Владимир Мединский хочет увеличить эффективность Фонда кино

Министр по недовольству Владимир Мединский крайне недоволен тем, как расходуется государственное баблишко на поддержку кинематографа. По его мнению, расходы требуют большей эффективности и отдачи: Минкульт считает, что каждые сто рублей от государства должны приводить в кинотеатр как минимум одного зрителя. Разумеется, этот показатель будет проверяться не по каждому фильму, а по всем проектам конкретной компании за последние три года.

Означенное условие хотят поместить в новое соглашение с Фондом кино - его подписывают ежегодно для того, чтобы Фонд распределял государственные средства. Изменения в первую очередь коснутся кинокомпаний-мейджоров — нынче это «Тритэ», СТВ, «Дирекция кино», «Централ Партнершип», «Нон-стоп Продакшн», «Таббак», «Профит», Yellow, Black & White, Art Pictures, а также «Энджой мувис».

Подразумевается, что невыполнение «сторублёвого» условия повлечёт за собой вылет компании из списка лидеров отрасли. Сейчас же Фонд кино измеряет эффективность, изучая результаты за последние пять лет: достижения в кинопрокате, на телевидении и на фестивалях.

Будут и новые правила в работе Фонда кино. Объём финансирования одного проекта хотят ограничить 400 миллионами рублей. Максимальный срок производства поддерживаемых фильмов не должен превышать трёх лет. Художественные картины, которые физически не смогут заработать в прокате 250 млн, просто не будут рассматриваться. Также продюсеры будут обязаны сообщать дату премьеры на этапе защиты и менять её смогут за три месяца до выхода и при уведомлении Фонда.

И наиболее интересное — Владимир Мединский получает право вето, чтобы случайно не облевиафаниться.

Все эти действия, разумеется, — эхо «Защитников» и «Времени первых». «Защитники» просто провалились, а «Время первых» крайне скандально выбивало себе место под солнцем. Хотя всё кончилось более или менее хорошо — кино нравится зрителям, а крупные сети кинотеатров передоговорились с производителем и могут не оставлять на второй неделе изначально закреплённые 35% сеансов.

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 30 марта«Время первых» никак не может уйти от «Форсажа 8» 3 январяМинистерство культуры России хочет ужесточить антипиратский закон 28 декабря 2016 годаМинистр Владимир Мединский наванговал миллиард рублей фильму «Викинг»
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