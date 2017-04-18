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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Жизнь кентавра» — авторский состав
Промо-арт аниме «Жизнь кентавра»

Официальный сайт телевизионной адаптация манги «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) представил первый арт, а также пополнение в авторском составе выходящего в июле двенадцатисерийного аниме.

Авторы
Главный режиссёр Фумитощи Оизаки «Четыре ритма сквозь синеву: За небо, в небосвод», «Этотама»
Режиссёр Наоюки Конно «Кровь наказанной гончей»
Сценарист Токо Мачида «Просыпайтесь, девчонки!», «Рок-шоу»
Дизайнер персонажей Сакае Щибуя «Венец вины», «Этотама»
Студия Emon Animation Company

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.

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Жизнь кентавра (Centaur no Nayami)
 26 марта«Жизнь кентавра» — авторы
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«Жизнь кентавра» — авторы

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