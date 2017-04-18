«Жизнь кентавра» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной адаптация манги «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) представил первый арт, а также пополнение в авторском составе выходящего в июле двенадцатисерийного аниме.
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Авторы
|Главный режиссёр
|Фумитощи Оизаки
|«Четыре ритма сквозь синеву: За небо, в небосвод», «Этотама»
|Режиссёр
|Наоюки Конно
|«Кровь наказанной гончей»
|Сценарист
|Токо Мачида
|«Просыпайтесь, девчонки!», «Рок-шоу»
|Дизайнер персонажей
|Сакае Щибуя
|«Венец вины», «Этотама»
|Студия
|Emon Animation Company
Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.