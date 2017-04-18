«Жизнь кентавра» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной адаптация манги «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) представил первый арт, а также пополнение в авторском составе выходящего в июле двенадцатисерийного аниме.

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.