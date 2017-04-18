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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Тайлер Лабин сыграет во втором сезоне «Холистического детективного агентства Дирка Джентли»

Второй 10-серийный сезон уникального в своём роде комедийного триллера «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» от кабельного канала BBC America зачислил в основной актёрский состав Тайлера Лабина («Бездельник»). Сериал вернётся на экраны в этом году.

Многосерийная экранизация серии культовых романов Дугласа Адамса рассказывает о крайне необычном частном сыщике Дирке Джентли, искренне считающем, что абсолютно всё в нашей вселенной взаимосвязано. Первый сезон проекта посвящён истории возникновения агентства — знакомству Джентли с его верным помощником Тоддом Броцманом и их первому совместному расследованию.

Тайлер Лабин сыграет Шерлока Хоббса — пышущего энтузиазмом шерифа одного маленького городка. Сотрудник правопорядка сгорает от желания помочь Дирку и его команде разгадать загадку второго сезона.

В сериале снимаются Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Джейд Эшете, Фиона Дуриф, Ханна Маркс, Мфо Коахо и другие. Шоураннером сериала выступает Роберт Купер («Звёздные врата»), а главным сценаристом — Макс Лэндис («Хроника»). Производственный процесс возглавляют AMC Studios, Ideate Media, IDW Entertainment и Circle of Confusion.

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Холистическое детективное агентство Дирка Джентли
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Сериалы
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Игры
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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