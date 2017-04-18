Джеймс Ганн согласился стать режиссёром и сценаристом «Стражей галактики 3»

Режиссёр Джеймс Ганн («Стражи галактики», «Стражи галактики 2») согласился написать сценарий и срежиссировать «Стражей галактики 3». Это — факт.

Дальше — лирика. Большая запись Ганна:

Прежде чем дать честный ответ, я должен был знать, что по-настоящему хочу это сделать. В Голливуде есть традиция неудачных трилогий, и мне совершенно не хотелось вступать в ряды людей, которые потом делают вид, что третий фильм не существует. Я не мог согласиться ради денег или просто потому, что об этом попросили другие люди. Мне нужно это делать, поскольку мне этого хочется. В карьере при выборе фильмов я всегда руководствовался любовью к персонажам и их историям. И я не собираюсь изменять себе сейчас. Да, я возвращаюсь к постановке «Стражей галактики 3».

Вряд ли вы можете представить, насколько я люблю Рокету, Грута, Гамору, Стар-Лорда, Йонду, Дракса, Небьюлу и других ещё не представленных героев. Я верю, что их приключения не заканчиваются, как и поиски самих себя в этой чудесной и иногда ужасной вселенной. Обещаю, что мы в третий раз придумаем историю, которая превзойдёт ваши ожидания.

По словам Ганна, вторая часть станет финальной для нынешней итерации «Стражей», а триквел поведёт зрителя в следующие десять лет фильмов от студии Marvel:

Многое из того, что происходило в киновселенной за последние десять лет, вело ко «Мстителям: Войне бесконечности». «Стражи галактики 3» будут уже после них со старыми и новыми персонажами на следующие десять лет или дольше. Я буду работать вместе с Кевином Файги и остальной бандой, чтобы помочь определить направление историй и убедиться в том, что космическая вселенная не потеряет в волшебстве и особенности. Даю слово всем фанатам, всё будет сделано с огромным уважением к персонажам.

«Стражи галактики 2» выходят 4 мая.