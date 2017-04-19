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Осмысленные реплики Кевина Файги про всё

Одних свежих высказываний Кевина Файги хватило на целый сегмент осмысленных реплик.

Джосс Уидон и его побег в DC:

Пару месяцев назад Джосс позвонил и всё рассказал. И он не должен был этого делать, очень мило с его стороны. И мы всецело его поддерживаем. Все хотят посмотреть на «Бэтгёрл» от Уидона, кино будет потрясным.

Будущее Тома Холланда в роли Человека-паука:

После «Возвращения домой», «Войны бесконечности», «Мстителей 4» и сиквела «Возвращения домой» ничего не решено. На данный момент у нас нет других заготовок. Был только один очень конкретный план на самого Паучка.

Роль Джеймса Ганна в формировании киновселенной за пределами «Стражей галактики 3»:

Я думаю, что у Джеймса удивительно крепкая связь с этими персонажами и всем космическим миром. Так что ему вполне по силам придумывать новые истории про других героев. Все наши ключевые сценаристы и режиссёры прекрасно осведомлены о состоянии других проектов, поэтому вносят свой вклад в разные фильмы.

Джош Бролин в «Дэдпуле 2»:

Наши контракты не запрещают актёрам сниматься в разных ролях. Индиану Джонса и Хана Соло играет один человек. И никогда это не было проблемой. Кейбл и Танос — совершенно разные персонажи.

Насчёт возможных планов на фильм с рейтингом R:

«Дэдпул» и «Логан: Росомаха» продемонстрировали мне не силу более взрослого рейтинга. Дело в том, что парни не испугались рискнуть, воспользовались шансом и раскачали творческий потенциал. Именно эти вещи нужно брать в расчёт.

22 Обсудить
 
Slim_Dayspring
Лучший комментарий
+44

Пару месяцев назад Джосс позвонил и всё рассказал.

- Кевин, я внедрился, план удался.

- Отлично, Джосс, самое время разрушить их киновселенную изнутри.

- Эээ, насчет этого... они и без меня с этим справляются. Мне даже стало их жалко и я решил как-то исправить положение.

- Нет! Это лишь видимость, чтобы заманить тебя к себе. Вспомни нашу мантру: "ДиСи, хуй соси, ДиСи, хуй соси"... Джосс, ты здесь?

- Мне надо бежать, кажется, мне хотят предложить фильм с девушкой в главной роли. Я нуждался в этом словно Йосиф с Марией нуждались в младенце Иисусе...

- Святые уши Микки Мауса, библейские отсылки. Только дисиебы все возводят к Библии. Они перевербовали тебя. Прощай, Джосс...
 30 мартаДжосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл» 30 июля 2016 года«Мстители 3» больше не «Война бесконечности. Часть 1» 12 апреляДжош Бролин получил роль Кейбла в «Дэдпуле 2» 22 мартаВся правда о Росомахе 9 марта«Логан: Росомаха» собирает деньги, а «Защитники» теряют достоинство
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