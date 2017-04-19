Осмысленные реплики Кевина Файги про всё

Одних свежих высказываний Кевина Файги хватило на целый сегмент осмысленных реплик.

Джосс Уидон и его побег в DC:

Пару месяцев назад Джосс позвонил и всё рассказал. И он не должен был этого делать, очень мило с его стороны. И мы всецело его поддерживаем. Все хотят посмотреть на «Бэтгёрл» от Уидона, кино будет потрясным.

Будущее Тома Холланда в роли Человека-паука:

После «Возвращения домой», «Войны бесконечности», «Мстителей 4» и сиквела «Возвращения домой» ничего не решено. На данный момент у нас нет других заготовок. Был только один очень конкретный план на самого Паучка.

Роль Джеймса Ганна в формировании киновселенной за пределами «Стражей галактики 3»:

Я думаю, что у Джеймса удивительно крепкая связь с этими персонажами и всем космическим миром. Так что ему вполне по силам придумывать новые истории про других героев. Все наши ключевые сценаристы и режиссёры прекрасно осведомлены о состоянии других проектов, поэтому вносят свой вклад в разные фильмы.

Джош Бролин в «Дэдпуле 2»:

Наши контракты не запрещают актёрам сниматься в разных ролях. Индиану Джонса и Хана Соло играет один человек. И никогда это не было проблемой. Кейбл и Танос — совершенно разные персонажи.

Насчёт возможных планов на фильм с рейтингом R: