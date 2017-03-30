Джосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл»

Босс-Джосс Уидон бежит спасать расширенную киновселенную DC — он напишет сценарий, срежиссирует и спродюсирует фильм «Бэтгёрл» (Batgirl).

В послужном списке Уидона «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона», которые для студии Marvel суммарно собрали почти три миллиарда долларов. Пока что Warner Bros. и DC Films однозначно обгоняют конкурентов по части супергероических картин про женских персонажей: в этом году выходит «Чудо-женщина», также разрабатывается кино «Сирены Готэма».

Бэтгёрл впервые появилась в комиксах в 1967 году. Это была Барбара Гордон, дочь комиссара Гордона, вскоре она стала союзницей Бэтмена и Робина. Кстати, в «Бэтмене и Робине» её сыграла Алисия Сильверстон.

Уидон в последнее время занимался сценарием ужастика про Вторую мировую, но всегда был готов отвлечься, чтобы поставить фильм про Бэтмена. Или, как оказалось, про Бэтгёрл. Не забываем, что давным-давно Джосс написал сценарий «Чудо-женщины» и он — известный мучитель сильных и независимых женщин в кино и сериалах.

Вполне возможно, хотя и об этом сейчас не говорят, что мистера Уидона привлекут к присмотру за всем обширным DC-хозяйством, планировал же он в своё время «Фазу Два» вселенной Marvel. Вряд ли нынешний смотритель Джефф Джонс откажется от помощи.