Райан Флек и Анна Боден стали режиссёрами «Капитана Марвел»

Наконец-то экранизация комиксов «Капитан Марвел» обзавелась режиссёрами (да, множественное число). Ими стали Райан Флек и Анна Боден («Прогулка по Миссисипи»).

Студия Marvel не торопилась с выбором главных постановщиков после того, как утвердила Бри Ларсон на титульную роль. Время тратили на встречи с потенциальными режиссёрами и полировку сценария.

Специалист по поиску талантов Кевин Файги переговаривался с парочкой киноделов несколько раз и всегда был под впечатлением от их виденья героини. Боден и Флек также пробовали себя в телевизионных постановках (сняли несколько эпизодов сериала «Миллиарды»), что в Marvel считают бесценным опытом.

Мэг ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи галактики») написали сценарий.

Главная героиня — пилот военное-воздушных сил Кэрол Денверс — получает заряд инопланетной ДНК во время несчастного случая. В итоге она становится сверхсильной, начинает летать без подручных средств и может пулять энергетическими лучами. Ранее Файги обещал сделать Денверс чуть ли не самой могущественной из всех героев расширенной вселенной.

Кино выходит очень символично — 8 марта 2019 года.