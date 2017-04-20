«Сирена» — трейлер

Телеканал Freeform продемонстрировал публике трейлер пилотного эпизода сериала «Сирена» и заказал съёмки полного первого сезона, который выйдет в эфир в следующем году. Изначально проект назывался «Глубина» (The Deep).

События мистической драмы разворачиваются в прибрежном городке Бристоль Коув, где, как гласят местные легенды, когда-то жили русалки. Появление в городке странной незнакомки доказывает, что мифы не были выдумкой. Битва между человеком и морем принимает крайне жестокий оборот, когда подводные хищники возвращаются, чтобы вернуть себе всё, когда-то отнятое у них людьми.

В сериале снимаются Алекс Роу («5-я волна»), Элин Пауэлл («Игра престолов»), Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн и другие.

Сценарий пишут Эрик Уолд и Дин Уайт; они же выступают исполнительными продюсерами наравне с шоураннером проекта Эмили Уайтселл («Убойный отдел»), Брэдом Лаффом и Нэйтом Хоппером.