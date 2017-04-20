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Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Новый кадр от журнала Empire, который показывает, что отношения капитана Джека и старпома Гектора нисколько не изменились.

И цитата Хоакима Роннинга — одного из режиссёров фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»:

Мне нравятся все серии франчайза, но я обожаю первую часть. Самым главным для меня было вернуть правильную динамику между героями, когда собираются обычные люди, а потом приходит Джек Воробей и к чертям ломает всякую нормальность. Также было важно вернуть элемент комедии. Кажется, со временем юмора стало меньше. А у нас — Бастер Китон на стероидах.

Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
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