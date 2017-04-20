 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 157: Волосы в жопе КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 1 Бесплатная StarCraft 1.18 Amazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон Новости игр — лучшее за неделю
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.eurogamer.net Прямая ссылка на новость:

Слухи обещают SNES Classic в конце года

Источники, близкие к Nintendo, поведали сайту Eurogamer о причине для остановки выпуска NES Classic. И она, надо сказать, напрашивалась: издатель просто-напросто освободил производственные мощности и полки магазинов для своего следующего продукта — SNES Classic.

Как и NES Classic, новая мини-приставка должна будет выйти к периоду рождественских закупок. На этом инсайдерская информация останавливается: ни цены, ни списка идущих в комплекте игр нам пока не сообщают. Гадать остаётся даже о том, догадается ли Nintendo выпустить достаточно консолей на этот раз, или производство SNES Classic тоже свернут раньше, чем хотя бы начальный спрос на систему будет удовлетворён.

+ Обсудить
 16 апреляNintendo радуется продажам Switch и Zelda, останавливает продажи NES Classic
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-125: Как приласкать инопланетянина в груди
 
Кино Трейлер: «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон
 
Сериалы Трейлер сериала «Супергёрл» (с русскими субтитрами)
 
Кино Колин Ферт планирует попасть в «Курск»
 
Аниме ЕВА-116: Едим аниме
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 21
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика