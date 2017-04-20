Слухи обещают SNES Classic в конце года

Источники, близкие к Nintendo, поведали сайту Eurogamer о причине для остановки выпуска NES Classic. И она, надо сказать, напрашивалась: издатель просто-напросто освободил производственные мощности и полки магазинов для своего следующего продукта — SNES Classic.

Как и NES Classic, новая мини-приставка должна будет выйти к периоду рождественских закупок. На этом инсайдерская информация останавливается: ни цены, ни списка идущих в комплекте игр нам пока не сообщают. Гадать остаётся даже о том, догадается ли Nintendo выпустить достаточно консолей на этот раз, или производство SNES Classic тоже свернут раньше, чем хотя бы начальный спрос на систему будет удовлетворён.