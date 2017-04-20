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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Уилл Смит может сыграть Джинна в диснеевском фильме «Аладдин»

Deadline сообщает, что Уилл Смит начал переговоры насчёт роли Джинна в диснеевском игровом фильме по мотивам мультфильма «Аладдин». В оригинале покойный Робин Уильямс озвучивал персонажа и даже получил «Золотой глобус».

Мистер Смит тоже умеет озвучивать анимационных персонажей, к примеру в «Подводной братве» он говорил за рыбку. Полная профессиональная пригодность.

Смит — первый актёр, с которыми начались переговоры. Ну а на роли Аладдина и принцессы Жасмин студия Disney ищет актёров восточного происхождения, чтобы избежать лишних скандалов.

Режиссирует кино Гай Ричи («Большой куш», «Меч короля Артура») по сценарию Джона Августа («Крупная рыба»). Съёмки планируют начать в июне этого года в Великобритании, производство продлится до 2018 года.

Оригинал вышел в 1992 году под режиссурой Рона Клементса и Джона Маскера. Мультфильм заработал в прокате $ 504 млн и честно заслужил два «Оскара» — разумеется, за музыку и песни Алана Менкена. Пока что идея с игровыми адаптациями работает не хуже швейцарских часов: кино «Красавица и Чудовище» недавно хапнуло миллиард долларов.

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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