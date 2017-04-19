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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Marvel огласила состав команды «Новых воинов»

Недавно анонсированный совместный проект Marvel и телеканала Freeform «Новые воины» объявил состав супергеройской команды. Экранизация одноимённой серии комиксов Marvel станет десятисерийной комедией о шести подростках с удивительными способностями. Ребята полны решимости сделать мир лучше, но для начала они должны стать командой.

Лидером «Новых воинов» станет Дорин Грин — Девушка-белка. Ловкая и сильная, она объединяет людей, энергия в ней бьёт ключом, а её безграничный оптимизм и вера в людей помогают и им поверить в себя. А ещё у Дорин есть ручной бельчонок Типпи То.

Крейг Холлис — Мистер Бессмертный — ловелас, смутьян и просто бессмертный очаровашка. После гибели он возрождается, но достойного применения этой суперспособности так и не нашёл, ибо ко всему прочему крайне ленив.

Дуэйн Тейлор — Найт Трэшер или Ночной Громила — местный герой и звезда YouTube. Умный, сильный и в меру скромный (сын богатых родителей, о чём умалчивает), уличный боец с обострённым чувством справедливости (в его личном понимании).

Робби Болдуин — Спидбол — импульсивный и крайне самоуверенный, фанат Мстителей, жаждет стать героем. Способен собирать кинетическую энергию в шары, которые мог бы использовать в бою, но управлять ими пока не умеет.

Зак Смит — Микроб — по микробам в организме человека может узнать, где тот был, что ел и с кем общался. Зак застенчивый и милый ипохондрик, но друзья помогут ему обрести уверенность в себе.

Дэбора Филдс — Дэбри — гордая, остроумная, открытая лесбиянка. Потеряв близкого человека из-за супергеройских действий, она не сдаётся и может постоять за себя. А ещё она трикстер, владеющий телекинезом.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Кевин Бигель («Клиника»). Он же является исполнительным продюсером наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори («Сорвиголова»). Производством займутся Marvel Television и ABC Signature.

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