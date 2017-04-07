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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джанет Мактир появится во втором сезоне «Джессики Джонс»

Полку сильных, независимых женщин прибыло. В актёрском составе второго 13-серийного сезона «Джессики Джонс» пополнение — кастинг-лист супергеройской драмы от Marvel и Netflix пополнила Джанет Мактир («Белая королева», «Батл Крик»).

Главной героиней второго из четырёх сольных проектов об уличных линчевателях из вселенной Marvel является обладательница сверхспособностей Джессика Джонс (Кристен Риттер), чья короткая супергеройская карьера прервалась после трагических событий, связанных с пребыванием девушки под властью злодея Килгрейва. Разделавшись в первом сезоне со своим обидчиком, Джессика все силы направит на восстановление своей личной жизни и карьеры частного детектива.

Кого именно сыграет во втором сезоне Джанет Мактир, пока неизвестно, но известно, что её персонаж окажет огромное влияние на судьбу супергероини.

Шоураннером проекта остаётся сценарист «Сумеречной саги» Мелисса Розенберг, она же выступает его исполнительным продюсером наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом. Съёмки продолжения начались на этой неделе в Нью-Йорке, дата премьеры пока неизвестна.

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