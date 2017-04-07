 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды» Destiny 2 действительно выйдет на PC ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме Летом выйдет HD-переиздание StarCraft
4
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Новый «Призрак в Доспехах» уже в работе

Покуда голливудская экранизация «Призрака в доспехах» с трудом пытается отбить собственный бюджет и тонет под грузом критики фанатов, студия Production I.G решила умаслить их сердца, анонсировав новый анимационный проект в рамках этой (мульти)вселенной.

Формат и дата выхода на данный момент не объявлены, но примечательны два человека, которые будут работать над проектом в качестве режиссёров: это Щиндзи Арамаки, постановщик экранизаций другой манги Масамуне Щиро, «Яблочного зёрнышка» и... Кендзи Камияма, режиссёр и ответственный создатель одной из самых популярных частей франшизы - сериала «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки».

Значит ли это, что, спустя десять с лишним лет после выхода полнометражки «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки. Прочное общество», авторы решили продолжить данный сюжет? Неизвестно, но возвращение режиссёра, спустя столько времени, да ещё и после выхода «Призрака в доспехах: Появления», более сдержанно и холодно принятого фанатами, уж точно не пройдёт бесследно.

4 Обсудить
 1 апреляРецензии и отзывы на фильм «Призрак в доспехах» 5 апреляВся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры 5 апреляПодкаст на колёсах. «Призрак в доспехах»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензии и отзывы на фильм «Призрак в доспехах»
 
Подкаст на колёсах. «Призрак в доспехах»
 
«Призрак в доспехах» — рейтинг и оценки критиков

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 76
 
Кино Рецензия на фильм «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Отрывок из фильма «Человек-муравей»
 
КиноСериалы Трейлер 5-го сезона сериала «Игра престолов»
 
Кино Два промо-ролика фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Игры Анонс игры Warhammer 40,000: Dawn of War III
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика