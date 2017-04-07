Новый «Призрак в Доспехах» уже в работе

Покуда голливудская экранизация «Призрака в доспехах» с трудом пытается отбить собственный бюджет и тонет под грузом критики фанатов, студия Production I.G решила умаслить их сердца, анонсировав новый анимационный проект в рамках этой (мульти)вселенной.

Формат и дата выхода на данный момент не объявлены, но примечательны два человека, которые будут работать над проектом в качестве режиссёров: это Щиндзи Арамаки, постановщик экранизаций другой манги Масамуне Щиро, «Яблочного зёрнышка» и... Кендзи Камияма, режиссёр и ответственный создатель одной из самых популярных частей франшизы - сериала «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки».

Значит ли это, что, спустя десять с лишним лет после выхода полнометражки «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки. Прочное общество», авторы решили продолжить данный сюжет? Неизвестно, но возвращение режиссёра, спустя столько времени, да ещё и после выхода «Призрака в доспехах: Появления», более сдержанно и холодно принятого фанатами, уж точно не пройдёт бесследно.