«Призрак в доспехах» — это не только свежий голливудский блокбастер и первая крупнобюджетная экранизация аниме, но и франчайз с богатой историей и множеством разнообразных воплощений, ни одно из которых при этом не является общепризнанным каноном. Практически каждый следующий «Призрак в доспехах» — манга, фильмы, сериалы — рассказывает альтернативную историю, игнорируя все предыдущие версии (пара прямых сиквелов не в счёт), меняя характеры и предыстории персонажей, тон сюжета и даже жанр.

И мы, готовя этот материал, решили последовать духу франчайза. Так что каждую часть текста об очередном воплощении истории «Призрака в доспехах» писал новый автор (всего над статьёй работало пять человек, не считая редакторов), со своим видением серии и собственными предпочтениями, не зная, что именно пишут другие. В результате материал у нас получился местами внутренне противоречивый, местами парадоксальный, но, надеемся, благодаря этому ещё более интересный.

Манга Ghost in the Shell: Начало

Как узнать, кто человек, а кто им не является, если только ваша душа (или «призрак») определяет вашу человечность? Что произойдёт с тем, кто предпочёл слиться воедино с машиной и сетью? Эти вопросы поднял автор знаменитой манги «Призрак в доспехах», стоявшей у истоков франчайза.

Культовый сэйнэн Ghost in the Shell, также известный под названием Mobile Armored Riot Police, будоражит умы миллионов уже третье десятилетие. Автором этой небольшой трёхтомной манги (журнал Young Magazine впервые опубликовал её в апреле 1989 года, а вскоре она была переиздана в формате танкобона), рассказывавшей о борьбе Девятого отдела секретных военных сил безопасности с киберпреступлениями и шпионажем, выступил Масамунэ Щиро.

Идея сюжета пришла к нему после прочтения «Призрака в машине» Артура Кёстлера. Вдохновлённый книгой, Масамунэ Щиро сформулировал концепцию нового мира, где прогресс ушёл далеко вперёд и стал причиной смещения ценностей в социуме. Затронутая автором тема довольно серьёзна, поэтому для «облегчения» сюжетной линии Щиро не побоялся использовать юмор, добавлять курьёзные сцены и рисовать героям комичные гримасы. А чтобы максимально упростить знакомство читателя с миром, мангака прямо по ходу повествования подробно объяснял все новые понятия и делал частые сноски.

Неприкрытое любование женскими формами и скрупулёзное внимание к деталям — отличительные черты манги; они добавляли происходящему в первом случае игривости, а во втором — реалистичности. При этом уровень детализации впечатлял даже самых искушённых читателей: городские пейзажи и механизмы были прорисованы в подробностях, а глубокое погружение в технических нюансы вызывало восхищение.

Выход фильма Мамору Ощии в 1995 году значительно увеличил интерес и к манге «Призрак в доспехах», но после мрачной медитативной ленты многие остались недовольными чрезмерной «болтливостью» персонажей первоисточника и тем, насколько разительно отличалась атмосфера двух произведений. Здесь важно понимать, что манга, появившаяся в эпоху повального увлечения японцев техническим прогрессом, была новаторской для своего времени, но оборотной стороной этого стало то, что слишком многое автору приходилось объяснять, используя диалоги и сноски. При этом экшен для развития сюжета был так же важен, как и сама история. Режиссёр же сделал ставку в первую очередь на картинку и настроение, а содержание и смысл позволял додумать самостоятельно. Именно поэтому читать мангу лучше перед просмотром кинокартины, а не наоборот.

Чем же сегодня занимается автор, давшей толчок развитию новой ветви в японской манге? Талантливый мангака, герои которого по сей день продолжают жить в играх, кино и аниме, делает то, что любит, — создаёт эротические плакаты и иллюстрации для журналов.

Фильм «Призрак в доспехах»: Момент славы

Если и есть нечто удивительное в факте создания голливудской экранизации «Призрака в доспехах», так это то, что она не появилась раньше. Ведь уже первая попытка переноса манги Масамунэ Щиро на большой экран, предпринятая в далёком 1995 году, увенчалась оглушительным успехом. Одноимённый анимационный фильм снискал особую любовь на Западе, вдохновив целый ряд видных американских кинодеятелей (об этом, впрочем, чуть позже).

Неизвестно, рассчитывал ли режиссёр первого «Призрака в доспехах» Мамору Ощии на то, что его детище ждёт столь завидная судьба. На эту тему в беседах с журналистами он не распространяется, зато часто говорит о своём увлечении компьютерными технологиями и о том, как это повлияло на сюжет и смысл фильма.

Даже в Голливуде было снято считаное число кинокартин, где отображалось, как компьютеры влияют на общество. Я думал, что на эту тему удобнее всего говорить с помощью анимационных средств. Мамори Ощии в одном из своих интервью

Масштабность поднятой проблемы вкупе с традиционным для киберпанка вопросом о разграничении «живого» и «неживого» в мире, где правят бал технологии, задали тон анимационному «Призраку в доспехах». Из сюжета исчез даже малейший намёк на шутливость и гротескность, местами свойственные первоисточнику. Мотоко Кусанаги выглядела старше и серьёзнее своего альтер-эго из манги, из уст такой героини экзистенциальные размышления о реальности собственного бытия звучали, без сомнения, органично.

Но запомнилась первая экранизация манги Масамунэ Щиро не только сюжетом и философией. Режиссёрский гений Ощии породил целую россыпь великолепно поставленных сцен, которые можно по праву назвать культовыми: вспомнить хотя бы последний бой майора Кусанаги с робопауком-убийцей. Плюс с визуальной точки зрения фильм, сочетавший традиционную анимацию и компьютерную графику, на тот момент смотрелся великолепно (да что скрывать — замечательно смотрится и сегодня). Наконец, было бы сущим преступлением не упомянуть саундтрек Кэндзи Каваи, чьей эклектичной и по-хорошему скупой на выразительные средства музыке удалось передать, насколько одинок житель мира будущего.

Достоинства «Призрака в доспехах» Мамору Ощии помогли ему прочно закрепиться в сознании западного зрителя в качестве одной из лучших японских анимационных картин. В любви к фильму признавались режиссёрский дуэт Вачовски, вдохновлявшийся «Призраком в доспехах» при работе над всемирно известной трилогией «Матрица», и создатель «Терминатора» и «Аватара» Джеймс Кэмерон, отзывавшийся о картине Ощии как об «ошеломляющей работе», достигшей «подлинно литературного совершенства».

Сериал «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки»: Прочное развитие

В 2002 году студия Production I.G. решила вернуться к франчайзу Ghost in the Shell — спустя семь лет после выхода знаменитого фильма Мамору Ощии. Режиссировать амбициозный проект позвали Кэндзи Камияму, для которого аниме-сериал в новой хронологии «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) стал полноценным режиссёрским дебютом (до этого он снимал только эпизоды). И уже очень скоро 26-серийное аниме обзавелось вторым сезоном, полнометражным продолжением, двумя фильмами-компиляциями, множеством разнообразных спешалов, манга-адаптацией, тремя новеллизациями, играми для PSP и PS2 и огромным количеством мерчандайза.

Из всего этого можно понять, что сериал оказался невероятно успешным, снискав бешеную популярность как у себя на родине, так и за рубежом, заслужив любовь как зрителей, так и критиков по всему миру. Что же выделяло «Комплекс одиночки»? В чём были причины успеха? Давайте разбираться.

Чтобы не посрамить честь знаменитого франчайза, боссы Production I.G решили основательно подойти к вопросу создания сериала по мотивам знаменитой манги Масамунэ Щиро, выбив из инвесторов баснословный бюджет в 800 миллионов иен, что сделало Stand Alone Complex самым дорогим аниме-сериалом в истории телевидения на тот момент. Огромный бюджет позволил студии ни в чём себя не ограничивать, привлечь к работе лучшие таланты аниме-индустрии и выдать картинку невиданного ранее в телесериалах качества. Аниме срежиссировано и написано в традициях лучших западных сериалов вроде творений канала HBO, такого уровня и ритма повествования невозможно было бы достичь при дословной адаптации манги, и заметнее всего это проявилось в постановке экшен-сцен.

Суть экшена «Комплекса одиночки» заключалась не столько в интенсивности или боевой хореографии, сколько в нагнетании напряжения, темпе и тактическом планировании сражений. Здесь прежде чем начиналась пальба, нам зачастую показывали, как персонажи занимали позиции и оценивали обстановку, позволяя зрителям понять план локации, на которой должен был проходить бой, разобраться, кто владел инициативой и что каждое решение значило для персонажей. Уже в первом эпизоде можно было наблюдать это во всей красе: сериал показывал передвижения членов Девятого отдела, какие позиции они занимали и как проникали в здание перед тем, как оперативники ликвидировали все свои цели меткими выстрелами в голову. Экшен-сцена длилась считаные мгновения, но благодаря умелому нагнетанию напряжения смотрелась на ура.

Однако не только мастерская постановка красила экшен; музыкальный ряд и звуковой дизайн в целом играли далеко не последнюю роль. Саундтрек к SAC написала Йоко Канно — одна из лучших композиторов индустрии. Здесь в свойственной себе манере Канно смешала множество разнообразных стилей, от классического джаза и хип-хопа до электроники и нойза, как всегда создав нечто уникальное. Драйвовый, захватывающий и динамичный, её саундтрек отлично дополнил сериал, и можно с уверенностью сказать, что без её музыки многие лучшие моменты «Комплекса одиночки» были бы и вполовину не так круты.

В отличие от полнометражки Ощии и манги, акцентировавших внимание на том, как развитие технологий влияет на конкретного индивида, SAC изучал, как эти технологии могут повлиять на общество в целом и каким изменениям оное с их помощью может подвергнуться. Благодаря тому, что сериал был написан в период бурного развития интернета, «Комплекс одиночки» подробно исследовал концепт сети и прочих коммуникаций, показывая, каким может быть наше будущее после технологической сингулярности.

Основная тема сериала обозначена в названии. Stand Alone Complex, «Комплекс одиночки» (или «Синдром одиночки», как его величают в официальном русском переводе от почившей компании MC Entertainment) — это феномен, когда множество самостоятельных и не связанных между собой событий кажется результатом действий одного человека или одной организации. И замечательной его иллюстрацией послужил инцидент со Смеющимся человеком из первого сезона сериала. Впрочем, не будем углубляться в сюжетные дебри — можно и спойлеров понаделать, да и задачи у нас другие.

Вообще, сериал был построен по довольно интересной схеме. Условно его можно разделить на две части: «Stand Alone»-эпизоды, каждый из которых рассказывал о какой-то отдельно стоявшей операции Девятого отдела (в них наши герои сталкивались со множеством киберпреступников всех мастей: террористами, потенциальными убийцами, продажными политиками); и «Complex»-эпизоды, фокусировавшие внимание на основной сюжетной линии сериала (инциденте со Смеющимся человеком в первом сезоне и деятельности террористической организации «Одиннадцать индивидуалистов» во втором). Сериал был написан так, что сюжеты никак не связанных на первый взгляд эпизодов оказывали влияние друг на друга и в итоге запросто могли иметь решающее значение для финала всего аниме.

В этом плане второй сезон был чуть проще для понимания, ведь в нём авторы использовали более прямолинейный подход к построению повествования, уменьшив количество «Stand Alone»-эпизодов и отдав некоторые из них под флэшбэки для раскрытия предысторий второстепенных персонажей, однако полностью от структуры первого сезона сериал не отказался. В целом второй сезон мрачнее первого по тону и настроению, в сюжете куда больший упор сделан на социально-политические темы, а масштаб событий ощутимо возрос.

Вышедший в 2006 году полнометражный сиквел сериала «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки. Прочное общество» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society) смешал несколько сюжетов, взятых из манги, с совершенно новой центральной историей. Концовка фильма также была интересным зеркальным отражением истории Кукловода из фильма Ощии: если там речь шла об объединении сознаний двух индивидов, то здесь, наоборот, процесс взаимодействия с интернетом порождал разные личности.

В целом же «Комплекс одиночки» стал достойным продолжением знаменитого франчайза, а также, по распространённому мнению, его квинтэссенцией и лучшим представителем.

«Призрак в доспехах 2: Невинность»: Уход от мейнстрима

Сиквел полнометражного анимационного «Призрака в доспехах» человечеству пришлось ждать девять лет. Занятость Мамору Ощии на других проектах привела к тому, что сама идея создания продолжения нашумевшей в 1995 году картины начала попахивать нафталином. Вдохнуть жизнь в историю Мотоко Кусанаги и её товарищей по Девятому отделу Ощии предстояло не только как режиссёру, но и как сценаристу. Отталкивался он от переосмысленной за прошедшие годы идеи предыдущего фильма.

Когда я снимал первого «Призрака в доспехах», то размышлял о том, что делает твоё тело действительно твоим телом. Если ты начнёшь терять его части, какая из них должна стать последней, чтобы ты перестал считать себя уникальным существом? Вывод, к которому я тогда пришёл, заключался в том, что это твой мозг, а точнее, память о прожитой жизни. Но когда я делал «Призрака в доспехах 2», моё мнение изменилось. Я понял, что отдельные части тела не имеют значения, важен лишь целостный образ и твои взаимоотношения с другими людьми. Мамори Ощии

В «Невинности» Мамору Ощии размышлял о сути человеческого, используя форму философской притчи, временами лениво маскировавшейся под приключенческий детектив. Герои вели друг с другом неспешные диалоги, как минимум наполовину состоявшие из цитат, причём взятых преимущественно из западноевропейской литературы. Это побуждало зрителя судорожно искать в фильме глубинные смыслы, о существовании которых, возможно, и сам Ощии не догадывался. Таким образом, сиквел «Призрака в доспехах», несмотря на достойную блокбастера гипнотическую графику, всё же представлял собой стопроцентно авторское кино, со всеми особенностями, свойственными этому понятию. Так что не было ничего удивительного в том, что именно «Невинность» стала одним из немногих анимационных фильмов, допущенных в качестве участника основного конкурса на Каннский кинофестиваль (правда, наград «Призрак в доспехах 2» там не снискал).

В целом «Невинность» в мире приняли прохладнее, чем оригинальный анимационный фильм. По данным Rotten Tomatoes, критики дали картине только 64% положительных отзывов, при этом первый «Призрак в доспехах» мог похвастаться 95% хвалебных рецензий. Как свидетельствуют результаты голосования на IMDb и отечественном «Кинопоиске», зрители согласны с мнением акул пера, хоть и не столь категорично.

Игры по Ghost in the Shell: Бедные родственники

Первой игрой по «Призраку в доспехах» стал одноимённый экшен, вышедший в далёком 1997 году на консоли PlayStation. Игра с не выдающейся даже по тем временам графикой крепко цепляла необычным и бодрым геймплеем. Игроку выдавался футикома Девятого отдела, главной особенностью которого была возможность спокойно носиться как по стенам, так и по потолку. Смена ракурсов вносила приятное разнообразие в стандартный для жанра процесс отстрела супостатов, а от жёсткого минималистичного техно в качестве саундтрека колбасило почище, чем на танцполе популярного в те года московского клуба «Титаник». Следует отметить, что несмотря на то, что игра вышла после полнометражки Мамору Ощии, анимационные вставки в ней были сделаны в стилистике оригинальной манги, а игрок управлял именно футикомой, а не татикомой из «Комплекса одиночки» (до выхода которого оставалось ещё пять лет).

Следующим виртуальным воплощением Девятого отдела стал шутер от третьего лица Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. На этот раз события игры были привязаны, как несложно догадаться, к телесериалу и вписывались аккуратно между первым и вторым сезонами. Счастливому обладателю PS2 предоставлялось право вселить свой призрак в тела майора Кусанаги и Бато. Не были забыты и покатушки на роботах — время от времени дозволялось запрыгнуть в татикому и устроить врагам кровавую баню. Увы, все фишки киберпанковской стилистики «Призрака в доспехах» прошли мимо детища Bandai вместе с нормальной графикой и музыкой — их просто забыли завезти в игру, превратив её в банальную стрелялку без каких-либо запоминающихся особенностей. Ну не считать же данью жанру редкий и бессмысленный взлом призраков противника, реализованный хуже, чем хакинг в древней System Shock?

Сложно представить менее подходящую платформу для шутера от первого лица, чем PlayStation Portable, однако же вышедшая на ней в 2005 году игра Ghost in the Shell относилась именно к этому жанру. Сюжетно её события были связаны с PS2-приключениями Мотоко Кусанаги, но на практике это оказалась совсем другая игра. Sony и G-Artists попытались впихнуть в проект массу геймплейных элементов, призванных внести разнообразие в процесс отстрела виртуальных болванчиков. Заявлялось, что на татикомах теперь не только можно покататься, няшные танкетки становились компьютерными напарниками, управлявшимися командами игрока, и подлежали кастомизации. Миссии были обещаны от банального «Убей их всех» до стелса с использованием термооптического камуфляжа. Даже играть позволялось почти за весь Девятый отдел! И нельзя сказать, что разработчики своих слов не сдержали — всё обещанное в наличии... Другое дело, что работало это «всё» зачастую далеко не так хорошо, как того хотелось бы пиарщикам Sony, не говоря уж о том, что игра обладала слабоватой динамикой и идиотским управлением. Итог: Ghost in the Shell на PSP стала очередной жертвой дурацкой кампании Sony по наводнению платформы бастардами основных проектов, удачные среди которых можно по пальцам пересчитать.

Ну и последний на данный момент игровой отпрыск «Призрака в доспехах» — находящийся в стадии тестирования многопользовательский шутер Ghost in the Shell: First Assault. По заверениям опробовавших бета-версию игры рецензентов, и на этот раз прорыва не случилось: перед нами вполне стандартный, хотя и качественный клон сетевого режима Call Of Duty в условно киберпанковском антураже.

Подводя итоги, с сожалением констатируем, что в отличие от ставших мировым феноменом манги и аниме, игры «Призрак в доспехах» оказались не в состоянии удержать планку основного франчайза.

«Призрак в доспехах: Появление»: Закат

Но вернёмся к аниме. Шли годы. Приблизительно в 2008 году Масамунэ Щиро предложил студии Production I.G. концепт другого анимационного проекта в сходном с «Призраком в доспехах» киберпанковском сеттинге, однако работа над ним не зашла дальше обсуждений. Позже Щиро передал этот концепт своему приятелю — автору «Эксель-саги» Кощи Рикудо, в результате чего на свет появилась манга «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна», но дизайны персонажей оставались в студии ждать своего часа. Спустя несколько лет они были переработаны, став частью новой серии «Призрака в доспехах» с новой же хронологией.

В 2011 году президент Production I.G. Мицухиса Ищикава пригласил писателя Тоу Убукату (к тому времени известного благодаря «Схватке Мэрдока») в ресторан на верхнем этаже «Роппонги Хиллз». Во время ужина Ищикава протянул Убукате доску с дизайнами, созданными Щиро, и предложение, коротко озаглавленное «K4». Убуката, будучи фанатом оригинальной истории, с радостью его принял.

Но гладко работа не шла: Убуката потратил приблизительно полгода, пока в его голове не возник концепт истории о прошлом Мотоко Кусанаги, выросший в итоге в OVA-сериал «Призрак в доспехах: Появление» (Ghost in the Shell: Arise) из четырёх эпизодов, стартовавший летом 2013-го (и получивший расширенную телеверсию два года спустя), и его полнометражный сиквел 2015 года выпуска. При этом парадоксальным образом «Появление» не стало приквелом ни оригинальной манги, ни фильмов Ощии, ни уж тем более «Комплекса одиночки», с которым и вовсе вступило в острый конфликт в том, что касалось прошлого некоторых центральных персонажей. Самостоятельность сериала отчасти была связана с тем, что Убуката писал сценарий в первую очередь для молодой аудитории, основываясь на тех ощущениях, которые сам испытывал при просмотре первых частей. Философские и экзистенциальные вопросы, долгое время бывшие одной из основных тем франчайза, в «Появлении» практически сошли на нет, уступив место экшену и влиянию сети на общество, — в результате на отношении приличной части фанатов, особенно за пределами Японии, это сказалось не лучшим образом. По сути, сериал разделил их на три лагеря: для одних он стал дурной попыткой выехать за счёт громкого имени; по мнению вторых, сравнительно хорошо передал саму суть «Призрака в доспехах», даже будучи лишённым привычных философских замутов; а третьи посчитали его неплохим, но мало запоминающимся по сравнению с предыдущими частями.

Впрочем, на отношение фанатов оказал влияние не только сюжет Убукаты. Ответственный за «Комплекс одиночки» Кэндзи Камияма сразу заявил о своей непричастности к сериалу, что вызвало негативную реакцию в среде поклонников. Но если с постановкой режиссёр «Появления» Казучика Кисэ, до этого работавший ключевым аниматором на нескольких частях франчайза, справлялся, то дизайны персонажей, за которые отвечал он же, вызвали волну негодования: внешний облик Мотоко из «Появления» был приближен к дизайнам из фильмов Ощии, но при этом она выглядела как девочка-подросток, а в динамике эмоции на её лице смотрелись комично. Не меньшее возмущение вызвало и отсутствие запоминающегося саундтрека: Корнелиус, прежде писавший музыку лишь к анимационной адаптации другой манги Масамунэ Щиро «Яблочное зёрнышко», не смог создать ничего сравнимого с известными темами прошлых частей франчайза, написанными Каваи и Канно.

В итоге сериал и последовавший за ним полнометражный фильм были приняты хоть и не плохо, но довольно прохладно.

Надо думать, секрет долголетия «Призрака в доспехах» заключается в его неизменной актуальности: покуда развиваются компьютерные технологии, общественность будут волновать социально-политические, морально-этические и экзистенциальные вопросы, с ними связанные. И одновременно с тем — в необходимости регулярного обновления истории для корректировки фантастического элемента и сближения его с современными реалиями. Поэтому раз в пять — десять лет Мотоко Кусанаги и Девятый отдел вновь восстают из пепла и предстают перед зрителями почти такими же, как раньше, но всё же слегка отличающимися. А значит, покуда уровень технологий не достигнет показанного в манге и аниме или же не свернёт в совершенно иную степь, история франчайза не завершится. И выход голливудской версии «Призрака в доспехах» иллюстрирует эту мысль как нельзя лучше.

Или всё тупо из-за денег. Но это не точно.