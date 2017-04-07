Call of Duty: Infinite Warfare — трейлер «Шаолиньская рулетка»

Издательство Activision и студия Infinity Ward анонсировали Continuum — второй DLC-набор к шутеру Call of Duty: Infinite Warfare («самой продаваемой консольной видеоигре в США, не включая продаж копий игр в комплектах с консолями», если верить словам пресс-релиза).

Нас в этом деле, как это повелось, интересуют не 4 новых карты для мультиплеера (включая одну основанную на Rust из Modern Warfare 2), а трейлер очередной упоротой карты для зомби-режима. На сей раз любителей ретро-трэша закидывают в мир, смешивающий китайские боевики и фильмы о крутых неграх с большими афро. А убивать зомбаков им, соответственно, придётся силами кунг-фу.

Да, зомби-режим до сих пор выглядит свежее и интереснее основной серии.