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Call of Duty: Infinite Warfare — трейлер «Шаолиньская рулетка»

Издательство Activision и студия Infinity Ward анонсировали Continuum — второй DLC-набор к шутеру Call of Duty: Infinite Warfare («самой продаваемой консольной видеоигре в США, не включая продаж копий игр в комплектах с консолями», если верить словам пресс-релиза).

Нас в этом деле, как это повелось, интересуют не 4 новых карты для мультиплеера (включая одну основанную на Rust из Modern Warfare 2), а трейлер очередной упоротой карты для зомби-режима. На сей раз любителей ретро-трэша закидывают в мир, смешивающий китайские боевики и фильмы о крутых неграх с большими афро. А убивать зомбаков им, соответственно, придётся силами кунг-фу.

Да, зомби-режим до сих пор выглядит свежее и интереснее основной серии.

 
 
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Видео Call of Duty: Infinite Warfare (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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