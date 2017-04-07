 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
FXX закрыл сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры Обнародованы планы по исправлению Mass Effect: Andromeda патчами ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory — тизер

Bandai Namco Entertainment продолжает попытки превратить своих клонов «Покемонов» в клонов «Персон». Игра Digimon Story: Cyber Sleuth, может, не взорвала индустрию, но неплохо продалась и была принята достаточно тепло, чтобы получить достойный уважения рейтинг в 76+ на Gamerankings, а потому в разработку был незамедлительно отправлен наследник, названный Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory.

Hacker’s Memory не считается полноценным «продолжением» ни по сюжету, ни в плане контента: события игры будут разворачиваться в то же время и в том же месте, что и Cyber Sleuth, просто рассказ будет вестись от лица нового героя, сталкивающегося со своими собственными проблемами. Hacker’s Memory позволит игрокам опять собрать всех дигимонов из Cyber Sleuth (плюс 73 новых), посетить те же локации (60 старых плюс 30 эксклюзивных) и выполнить примерно столько же квестов (но к уже имевшимся типам будут добавлены новые, чтобы игра стала более разнообразной).

В общем, перед нами этакий гигантский адд-он. Выходит он на PS4 и PS Vita, так что революционной графики можете не ждать. Но на Западе игру издадут только в начале 2018 года, так что время отойти от Persona 5 и изголодаться по чему-то похожему у игроков будет.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory (PlayStation 4, PS Vita) Digimon Story: Cyber Sleuth (PlayStation 4, PS Vita)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые игры февраля 2016
 
Трейлер игры Digimon Story: Cyber Sleuth

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 30: «Неуловимые»
 
Аниме Диванные анимешники. Выпуск 1: Бритва Окады
 
Кино Подозрительные лица. Выпуск 3: «007: Спектр»
 
Кино Рецензия на фильм «Бабадук»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 97: Чёрная дыра
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 37
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика