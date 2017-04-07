Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory — тизер

Bandai Namco Entertainment продолжает попытки превратить своих клонов «Покемонов» в клонов «Персон». Игра Digimon Story: Cyber Sleuth, может, не взорвала индустрию, но неплохо продалась и была принята достаточно тепло, чтобы получить достойный уважения рейтинг в 76+ на Gamerankings, а потому в разработку был незамедлительно отправлен наследник, названный Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory.

Hacker’s Memory не считается полноценным «продолжением» ни по сюжету, ни в плане контента: события игры будут разворачиваться в то же время и в том же месте, что и Cyber Sleuth, просто рассказ будет вестись от лица нового героя, сталкивающегося со своими собственными проблемами. Hacker’s Memory позволит игрокам опять собрать всех дигимонов из Cyber Sleuth (плюс 73 новых), посетить те же локации (60 старых плюс 30 эксклюзивных) и выполнить примерно столько же квестов (но к уже имевшимся типам будут добавлены новые, чтобы игра стала более разнообразной).

В общем, перед нами этакий гигантский адд-он. Выходит он на PS4 и PS Vita, так что революционной графики можете не ждать. Но на Западе игру издадут только в начале 2018 года, так что время отойти от Persona 5 и изголодаться по чему-то похожему у игроков будет.