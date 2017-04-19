Потоковый сервис Crackle поделился отрывком из 10-серийного второго сезона криминальной драмы «Стартап», который представил публике нового персонажа Уэса Чендлера в исполнении Рона Перлмана («Сыны анархии»). Чендлер — мультимиллионер с богатым жизненным опытом, матёрый бизнесмен с головой на плечах. Вдобавок стала известна дата выхода второго сезона «Стартапа» — сериал возвращается в эфир 28 сентября.

Это непростая история о том, что может случиться, если техногения без гроша в кармане посетит блестящая идея, но её развитие и реализация потребуют значительных финансовых вливаний и активной помощи инвесторов. В конце концов новаторский проект объединит трёх прежде не знакомых друг с другом людей, которые не особенно соответствуют образу предпринимателя в области высоких технологий.

Во втором сезоне «Стартапа» к своим ролям вернутся Адам Броди, Эди Гатеги, Отмара Марреро и Мартин Фриман.

Рон Перлман пополнил не только актёрский состав, но и команду исполнительных продюсеров проекта, куда входят Том Форман, Эндрю Маркус, Рэй Рикорд, Энн Клемент и другие. Режиссёром и сценаристом остаётся создатель проекта Бен Кетаи («Лес призраков»). Производственный процесс в самом разгаре — съёмки второго сезона проходят в Пуэрто-Рико.