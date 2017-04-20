Micro Machines World Series — геймплейный трейлер и перенос релиза

Игра Micro Machines World Series обзавелась первым геймплейным трейлерам. И из этого предсказуемо следует тот факт, что, вопреки изначальным обещаниям, 21 апреля она не выйдет.

Чёткой даты релиза у Micro Machines World Series вообще не осталось — теперь разработчики обещают выпустить игру «Где-то летом». Плохие новости на этом, однако, заканчиваются: опубликованный трейлер бодр, симпатичен и настраивает на правильный лад. Изобретательные трассы, разнообразные автомобильчики, интересное вооружение... кажется, у Micro Machines World Series есть все шансы пополнить список грамотных воскрешений былых франчайзов.