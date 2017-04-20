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Micro Machines World Series — геймплейный трейлер и перенос релиза

Игра Micro Machines World Series обзавелась первым геймплейным трейлерам. И из этого предсказуемо следует тот факт, что, вопреки изначальным обещаниям, 21 апреля она не выйдет.

Чёткой даты релиза у Micro Machines World Series вообще не осталось — теперь разработчики обещают выпустить игру «Где-то летом». Плохие новости на этом, однако, заканчиваются: опубликованный трейлер бодр, симпатичен и настраивает на правильный лад. Изобретательные трассы, разнообразные автомобильчики, интересное вооружение... кажется, у Micro Machines World Series есть все шансы пополнить список грамотных воскрешений былых франчайзов.

 
 
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Видео Micro Machines World Series (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 19 январяАнонс Micro Machines World Series
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