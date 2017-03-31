Бритт Лоуэр присоединилась к Джошу Хатчерсону в «Человеке будущего» от Hulu

Бритт Лоуэр («Мужчина ищет женщину») станет любовным интересом героя Джоша Хатчерсона в научно-фантастической комедии Hulu «Человек будущего» от Сета Рогена и Эвана Голдберга. Съёмки первого 13-серийного сезона уже начались.

Джош Футтерман (Джош Хатчерсон) — обычный уборщик днём и всемирно известный геймер ночью. Однажды таинственные визитёры из будущего объявляют его избранным, которому суждено спасти человечество от уничтожения внеземными захватчиками. Бритт Лоуэр сыграет умницу и красавицу Джери, в которую Джош влюблён уже много лет. А когда он наконец решается с ней заговорить, узнаёт, что она ещё и чудачка с оригинальным чувством юмора — практически его идеальная пара.

В актёрский состав помимо Хатчерсона и Лоуэр вошли Элиза Куп, Дерек Уилсон, Эд Бегли мл., Гленн Хедли, Хэйли Джоэл Осмент и Кит Дэвид.

Сценаристами выступают соавторы «Полного расколбаса» Кайл Хантер и Эриель Шаффир, которые вдобавок числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Мэттью Толмаком («Человек-паук: Возвращение домой»), Джеймсом Уивером («Проповедник»), шоураннером Беном Карлином («Американская семейка»), а также Рогеном и Голдбергом, снимающими первые три эпизода. Производственный процесс контролирует Sony Pictures Television.