 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новое аниме весны 2017 года Рецензия и отзывы на игру NieR: Automata Новости игр — лучшее за неделю «Лига справедливости» — второй трейлер Вся правда о Могучих рейнджерах
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Бритт Лоуэр присоединилась к Джошу Хатчерсону в «Человеке будущего» от Hulu

Бритт Лоуэр («Мужчина ищет женщину») станет любовным интересом героя Джоша Хатчерсона в научно-фантастической комедии Hulu «Человек будущего» от Сета Рогена и Эвана Голдберга. Съёмки первого 13-серийного сезона уже начались.

Джош Футтерман (Джош Хатчерсон) — обычный уборщик днём и всемирно известный геймер ночью. Однажды таинственные визитёры из будущего объявляют его избранным, которому суждено спасти человечество от уничтожения внеземными захватчиками. Бритт Лоуэр сыграет умницу и красавицу Джери, в которую Джош влюблён уже много лет. А когда он наконец решается с ней заговорить, узнаёт, что она ещё и чудачка с оригинальным чувством юмора — практически его идеальная пара.

В актёрский состав помимо Хатчерсона и Лоуэр вошли Элиза Куп, Дерек Уилсон, Эд Бегли мл., Гленн Хедли, Хэйли Джоэл Осмент и Кит Дэвид.

Сценаристами выступают соавторы «Полного расколбаса» Кайл Хантер и Эриель Шаффир, которые вдобавок числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Мэттью Толмаком («Человек-паук: Возвращение домой»), Джеймсом Уивером («Проповедник»), шоураннером Беном Карлином («Американская семейка»), а также Рогеном и Голдбергом, снимающими первые три эпизода. Производственный процесс контролирует Sony Pictures Television.

+ Обсудить
Темы
 
Человек будущего
 9 сентября 2016 года«Человек будущего» получил полный первый сезон 18 февраля 2016 годаДжош Хатчерсон спасёт Землю от инопланетян 28 марта«Измерение 404» — трейлер 24 мартаСет Роген и Джеймс Франко возьмутся за подростковую драму для Hulu 21 марта«Ясновидец»: второй сезон и новый шоураннер 14 мартаДжефф Дэниелс сыграет главную роль в «Призрачной башне» от Hulu
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Hulu приобрёл комедию от Сета Рогена
 
Джош Хатчерсон спасёт Землю от инопланетян
 
«Человек будущего» получил полный первый сезон

Тоже интересно

 
Кино Миллиард «Миньонов»
 
Телеовощи. Выпуск 140: Негр в камне
 
Кино Расширенный телеролик фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 176: Пикачу в нуаре
 
Кино Обсуждение «Бэтмена против Супермена»
 
Кино Человек-паук от Sony и Мarvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика