Марк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group

Восьмисерийный шпионский триллер «Теневая власть» от Fox Networks Group Europe and Africa зачислил Марка Стронга (фильмы «Kingsman: Секретная служба», «Рок-н-ролльщик») в исполнители главной роли. Ранее проект носил рабочее название «Девятка» (The Nine).

Макс Истон в исполнении Марка Стронга — бывший шпион, разрывающийся между своим богатым событиями прошлым и настоящим. Вернувшись в мир международной разведки, чтобы отомстить за гибель сына, он оказывается в центре настоящей войны агентур и обнаруживает существование мирового заговора, участники которого намерены поживиться за счёт разразившегося на Ближнем Востоке хаоса. События развернутся в Великобритании, США, Иране, Ливане и Франции.

Наряду с Марком Стронгом в актёрском составе сериала значится Карима Макадамс («Викинги»), которая сыграет бескомпромиссного агента разведки Лейлу Томи.

Сценарий пишут шоураннер проекта Мэттью Паркхилл («Портал юрского периода»), Саймон Максвелл («Американская одиссея») и Стив Томпсон («Шерлок»). Первые четыре эпизода срежиссирует Роберт Коннолли, а остальные четыре снимет Паркхилл. Исполнительными продюсерами выступают Хилари Беван Джонс, Алан Гринспен, Хелен Флинт, Джефф Форд и Сара Джонсон. Производственный процесс стартует в мае.