Актёрский состав новой криминальной драмы Курта Саттера и кабельного канала FX «Майянцы» обзавёлся первой актрисой — одну из главных женских ролей в пилотном эпизоде проекта сыграет Сара Болджер («Тюдоры», «В пустыне смерти»).

Спин-офф знаменитых «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», известном по оригинальному сериалу. Главный герой истории Эзекиэль «Эз» Рейес в исполнении Джея Ди Пардо — одержимый местью молодой латиноамериканец, оказавшийся жертвой махинаций банды мотоциклистов, промышляющей на границе Калифорнии и Мексики. Болджер сыграет Эмили — подругу детства и первую любовь Эза Рейеса.

Наряду с Сарой Болджер и Джеем Ди Пардо в пилоте снимаются Эдвард Джеймс Олмос, Джон Ортис, Клейтон Карденас, Антонио Харамильо и Ричард Кебрал.

Первый эпизод срежиссирует Курт Саттер по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Элджином Джеймсом. Оба значатся исполнительными продюсерами проекта, производством которого занимаются Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки начнутся в этом месяце в Лос-Анджелесе.