 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 151: Но это не точно FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон Новые сериалы 6–12 марта Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 8: Концовки
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сара Болджер снимется в пилоте «Майянцев» Курта Саттера

Актёрский состав новой криминальной драмы Курта Саттера и кабельного канала FX «Майянцы» обзавёлся первой актрисой — одну из главных женских ролей в пилотном эпизоде проекта сыграет Сара Болджер («Тюдоры», «В пустыне смерти»).

Спин-офф знаменитых «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», известном по оригинальному сериалу. Главный герой истории Эзекиэль «Эз» Рейес в исполнении Джея Ди Пардо — одержимый местью молодой латиноамериканец, оказавшийся жертвой махинаций банды мотоциклистов, промышляющей на границе Калифорнии и Мексики. Болджер сыграет Эмили — подругу детства и первую любовь Эза Рейеса.

Наряду с Сарой Болджер и Джеем Ди Пардо в пилоте снимаются Эдвард Джеймс Олмос, Джон Ортис, Клейтон Карденас, Антонио Харамильо и Ричард Кебрал.

Первый эпизод срежиссирует Курт Саттер по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Элджином Джеймсом. Оба значатся исполнительными продюсерами проекта, производством которого занимаются Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки начнутся в этом месяце в Лос-Анджелесе.

+ Обсудить
Темы
 
Майянцы
 2 мартаРичард Кебрал сыграет в криминальной драме «Майянцы» от FX 24 февраляДжей Ди Пардо сыграет главную роль в спин-оффе «Сынов Анархии» от FX 15 февраля«В пустыне смерти» — промо-ролик и дата премьеры второго сезона 21 январяСтивен Ри, Сара Болджер и Ричард Шифф составят компанию Дж. К. Симмонсу в сериале «Двойник» 8 мартаFX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон 7 марта«Фарго» — второй промо-ролик третьего сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эдвард Джеймс Олмос снимется в «Майянцах» Курта Саттера
 
Джей Ди Пардо сыграет главную роль в спин-оффе «Сынов Анархии» от FX
 
Ричард Кебрал сыграет в криминальной драме «Майянцы» от FX

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Иллюзия обмана 2» (с русскими субтитрами)
 
Кино Промо-арт «Хоббит: Битва пяти воинств»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 168: Дебил в малиновом пиджаке
 
Аниме Лучшее аниме весны 2015 года
 
Кино «Золото» — трейлер
 
Кино Лукас был готов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика