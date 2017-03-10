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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Гленн Хоуэртон и Пэттон Освальт вернутся в школу в комедии NBC от Сета Майерса

Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно») и Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Вице-президент») возглавили актёрский состав пилотного эпизода безымянной однокамерной комедии телеканала NBC от актёра-комика Сета Майерса.

Главный герой истории — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек (Хоуэртон), которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников. Освальт перевоплотится в начальника Джека — директора Дарбина, человека тонкой душевной организации, робкого и нервного, но отчаянно жаждущего выглядеть крутым.

Над сценарием пилота трудится Майк О'Брайен («Субботним вечером в прямом эфире»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта вместе с целой армией единомышленников: Майерсом, Лорном Майклзом, Майклом Шоумэйкером и Эндрю Сингером. Руководить производственным процессом доверили студии Universal TV.

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Подкасты
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