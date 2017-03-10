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Начинается The Division: Year 2

Наши надежды на относительно скорый выход сиквела к The Division, который устранит многочисленные проблемы оригинала (и не будет называться Ghost Recon Wildlands) можно хоронить: даром что в разработке игры по «Аватару» Кэмерона занята лишь часть здоровенной студии Ubisoft Massive, вторая её часть работает над The Division: Year 2 — следующей струёй DLC-контента к своему кооперативному шутеру.

Хорошая новость: контент в The Division: Year 2 будет распространяться бесплатно. Никаких вам больше сезонных пропусков — не иначе как введённые в игру микротранзакции справились с дальнейшим финансированием проекта ничуть не хуже. Но зато и крупных обновлений второй год The Division включит в себя всего пару. Причём первое будет сконцентрировано не столько на новом контенте, сколько на введении в игру какой-то системы, пропагандирующей задания с различными модификациями и участие в соревнованиях за место на доcке почёта. Плюс это же обновление добавит в игру возможность создавать и переключаться между наборами обмундирования.

Вот второе DLC будет более контентно-ориентированным, но любителям полноценных сюжетных миссий не стоит затаивать дыхание: разработчики уточнили, что балансировать сюжетные кампании с ролевыми элементами — это сложно, а потому они вряд ли будут этим заниматься. Окончательно отказываться от нарратива студия, само собой, не планирует, но как и в каком виде он будет добавлен — большой вопрос.

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The Division (PlayStation 4, Xbox One, PC)
 3 мая 2016 годаРецензия на игру The Division 23 января 2016 годаКороткометражка «Предыстория агентов: Теории заговора» к игре The Division с субтитрами
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