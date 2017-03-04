Телеовощи. Выпуск 156: Хитрый макачий план

Аудиоверсия:
-
- 0
- 1572
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $513 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:31 —
|Новости
|00:27:50 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:32:51 —
|«Патриот» — 1х01 (премьера)
|00:37:40 —
|«Заложница» — 1х01 (премьера)
|00:48:48 —
|«Правосудие Чикаго» и «Чёрный список: Искупление»
|00:50:13 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 2x10—12
|00:57:01 —
|«Родина» — 6х06
|00:58:56 —
|«Чёрные паруса» — 4х05
|01:08:04 —
|«Миллиарды» — 2х02
|01:14:15 —
|«В розыске» — 1х04
|01:16:56 —
|«Мошенники» — 1х04
|01:22:47 —
|«Мик» — 1x11
|01:29:07 —
|«Флэш» — 3x14
|01:36:44 —
|«Легион» — 1х04
|01:47:30 —
|«Волшебники» — 2x06
|01:51:45 —
|«Пространство» — 2х06
|02:04:21 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x09
|02:06:48 —
|«Хитрый Пит» — 1x08
|02:09:17 —
|«Улица милосердия» — 2x06 (финал сезона)
|02:12:18 —
|«Форс-мажоры» — 6х16 (финал сезона)
|02:19:56 —
|«В четырёх стенах» — 1x14
|02:23:33 —
|«Волчонок» — 6x08 (впечатления Юрия)
|02:26:30 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x08 (впечатления Льва)
|02:37:29 —
|«Рэй Донован» — 1x08 (впечатления Михаила)
|02:42:03 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание