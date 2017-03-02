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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ричард Кебрал сыграет в криминальной драме «Майянцы» от FX

Спин-офф знаменитых «Сынов анархии» от кабельного канала FX обрастает новыми именами. На этот раз актёрский состав пилотного эпизода «Майянцев», где уже заявлены Джей Ди Пардо, Джон Ортис, Эдвард Джеймс Олмос, Клейтон Карденас и Антонио Харамильо, пополнил Ричард Кебрал («Смертельное оружие», «Саутленд»).

Криминальная драма повествует о талантливом молодом латиноамериканце Эзекиэле «Эзе» Рейесе, оказавшемся жертвой махинаций группировки «майянцев»,промышляющей на границе Мексики и Калифорнии. Желание отомстить толкает Рейеса к судьбе, о которой он никогда не думал, но которая теперь неминуема.

Ричард Кебрал перевоплотится в полноправного члена байкерского клуба «Майянцы» Джонни «Эль Коко» Круза — бывшего снайпера и специалиста по оружию, за эксцентричную выходку уволенного из рядов армии США.

Автор «Сынов анархии» Курт Саттер сам напишет и срежиссирует пилотный эпизод сериала. Элджин Джеймс выступит соавтором и исполнительным продюсером проекта от Fox 21 TV Studios и FX Prod.

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Майянцы
 24 февраляДжей Ди Пардо сыграет главную роль в спин-оффе «Сынов Анархии» от FX 14 февраляЭдвард Джеймс Олмос снимется в «Майянцах» Курта Саттера 2 декабря 2016 годаFX снимет пилотный эпизод «Майянцев» Курта Саттера
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