Телеканал FOX до сих пор раздумывает, нужны ли ему ещё «Секретные материалы», однако тему паранормального бросать не собирается, планируя раскрыть её в юмористическом ключе в своём новом многосерийном проекте «Призраки». В пилотном эпизоде компанию главным героям в исполнении Крэйга Робинсона и Адама Скотта составит актриса Элли Уокер («Сыны анархии», «Щит»).

Капитан Лафрей (Элли Уокер) — глава отдела расследований Секретного исследовательского бюро — нанимает циника и скептика Лероя Райта (Крэйг Робинсон) и гениального, но свято верящего во всё сверхъестественное Макса Эллисона (Адам Скотт) изучить бурную вспышку паранормальной активности в Лос-Анджелесе. В процессе расследования главные герои нападают на след более серьёзной тайны, грозящей гибелью всему человечеству.

Написанием сценария занимается Том Гормикэн («Этот неловкий момент»). Режиссирует Джонатан Крисел («Мужчина ищет женщину»). Шоураннером числится Кевин Эттен («Трудоголики»). Производственный процесс доверили студии 20th Century Fox TV.