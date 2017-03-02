Анонс аниме «Мстители Будущего»

Компания Marvel вновь решила испытать свои силы в производстве аниме, анонсировав новый сериал под названием «Мстители Будущего» (Marvel Future Avengers).

Главным героем сериала является Макото, молодой парень, получивший суперспособности, благодаря эксперименту некоего безумного учёного. Макото и другие дети присоединяются к команде Мстителей, формируя отряд под названием «Мстители Будущего». Сериал расскажет о том, как Макото и другие члены команды тренировались, сражались со злодеями и росли над собой под мудрым руководством Железного человека, Капитана Америка, Халка, Тора и Осы.

Показ сериала запланирован на это лето.