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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Бойцовский клуб фурри: анонс аниме «Смертельные укусы»

Персональную аниме-экранизацию получит экшен-манга «Смертельные укусы» (Killing Bites), посвящённая подпольным боям разномастных зверодевочек.

В мире аниме учёные создали гибриды людей и животных, между которыми ушлые дельцы организуют нелегальные бои с тотализатором, где выигрываются и проигрываются чудовищные суммы. Однажды случайные знакомые студента колледжа Номото Юуи просят покатать их по городу, чтобы цеплять девчонок. Тот соглашается, но вскоре выясняет, что те собираются насильно похищать девушек. Однако одна из их жертв по имени Хитоми оказывается гибридом и попросту убивает всех своих неудачливых похитителей, кроме Юуи. Хитоми является гибридом человека и медового барсука, самого отважного животного из обитающих на Земле. Теперь Хитоми остаётся с Юуи для его защиты.

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Смертельные укусы (Killing Bites)
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Подкасты
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