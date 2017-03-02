IMAX и The Walt Disney Studios вместе до 2019 года

Две корпорации добра — IMAX и The Walt Disney Studios — будут умножать количество любви в мире до 2019 года. В нежных и тёплых лучах проекторов IMAX планируются греться проекты компаний Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel и Lucasfilm.

IMAX будет участвовать в создании ключевых и самых зрелищных эпизодов фильмов Lucasfilm: «Звёздные войны: Последние джедаи» (да, во множественном числе), «Индиана Джонс 5», «Сольное кино Хана Соло» и «Звёздные войны: Эпизод IX». Marvel подгонит «Чёрную пантеру», «Человека-муравья и Осу», «Капитана Марвел» и «Мстителей: Войну бесконечности». В художественные планы Disney входят «Красавица и чудовище» и «Мулан». Анимационная студия Pixar предоставит «Суперсемейку 2», «Историю игрушек 4», а Disney Animation Studio — «Ральфа-разрушителя 2».

IMAX и Disney будут разрабатывать эксклюзивные маркетинговые материалы (ждите больше роликов «Это кино можно смотреть только в спецзалах!»).

В 2016 году компания Disney сняла 4 из 10 наиболее успешных фильмов в формате IMAX, вышедших в мировой прокат, включая следующие: «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж» и «Книга Джунглей».

Все фильмы будут полностью переконвертированы с помощью фирменной технологии IMAX DMR.