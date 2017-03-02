Анонс сериала «Любовь похожа на прошедший дождь»

В производство запущена аниме-экранизация романтической манги «Любовь похожа на прошедший дождь» (Koi wa Ameagari no You ni), выйдет она в зимнем сезоне 2018 года в прославленном блоке Noitamina на Fuji TV.

Акира Тачибана — тихая семнадцатилетняя старшеклассница, которая раньше занималась в легкоатлетическом клубе, но из-за травмы была вынуждена завязать со спортом. Работая в семейном ресторане на полставки, она постепенно влюбляется в менеджера заведения Масами Кондо, разведённого сорокапятилетнего мужчину, у которого есть взрослый сын. Акиру привлекают его манеры и мягкий характер, которые остальные работники ресторана принимают за бесхарактерность, и понемногу, несмотря на разницу в возрасте, они начинают понимать друг друга. И пусть Акира и не может объяснить, почему её так влечёт к Масами, она искренне верит, что для истинной любви причина не нужна. Одним дождливым днём девушка решается рассказать мужчине о своих чувствах…