Outcast — Second Contact — перенос и трейлер

Кто-то ещё верил, что Outcast — Second Contact выйдет в марте? А то ведь обещания обещаниями, но, со времён анонса этого ремейка классики 1999 года и предполагаемых сроков его выхода, ни издательство Bigben Interactive, ни Appeal Studio не показали плодов своей совместной работы. собственно, даже дебютный трейлер Outcast — Second Contact появился у нас только сейчас. И пришёл он не один, а вместе с известиями о переносе сроков релиза: теперь выход игры намечен на осень 2017 года.

Изначально ремейк Outcast хотели выпустить на деньги фанатов, собранные через Кикстартер, но в 2014 году эта затея провалилась. Вместо этого разработчики выпустили HD-переиздание оригинала, и вот оно, судя по всему, оказалось достаточно успешным, чтобы обеспечить полноценному ремейку финансовую поддержку Bigben Interactive.