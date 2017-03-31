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Outcast — Second Contact — перенос и трейлер

Кто-то ещё верил, что Outcast — Second Contact выйдет в марте? А то ведь обещания обещаниями, но, со времён анонса этого ремейка классики 1999 года и предполагаемых сроков его выхода, ни издательство Bigben Interactive, ни Appeal Studio не показали плодов своей совместной работы. собственно, даже дебютный трейлер Outcast — Second Contact появился у нас только сейчас. И пришёл он не один, а вместе с известиями о переносе сроков релиза: теперь выход игры намечен на осень 2017 года.

Изначально ремейк Outcast хотели выпустить на деньги фанатов, собранные через Кикстартер, но в 2014 году эта затея провалилась. Вместо этого разработчики выпустили HD-переиздание оригинала, и вот оно, судя по всему, оказалось достаточно успешным, чтобы обеспечить полноценному ремейку финансовую поддержку Bigben Interactive.

 
 
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Видео Outcast — Second Contact (PC)
 3 июля 2013 годаOutcast нового века 15 апреля 2014 годаПоказ прототипа игры Outcast HD 12 августа 2016 годаOutcast: Second Contact — первые кадры и дата выхода
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