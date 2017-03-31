«Правитель Хроноса» — авторский состав, сэйю, трейлер

Официальный сайт анимационного сериала по манхве тайваньского автора Пон Джеа «Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha: Chronos Ruler), анонсированного в декабре прошлого года, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер. Стартует сериал в летнем сезоне.

История рассказывает о «Правителях Хроноса», способных управлять временем в сражениях. Их цель — истребление пожирающих время демонов, которые появляются, когда люди желают повернуть время вспять.