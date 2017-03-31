 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды» Привет из прошлого: «Ложки дёгтя» на трилогию Mass Effect Новости аниме — лучшее за неделю Тест: Какой вы Могучий рейнджер Не самые тёплые обзоры Mass Effect: Andromeda
1
АНИМЕ
 
Первоисточник: chronosruler.jp Прямая ссылка на новость:

«Правитель Хроноса» — авторский состав, сэйю, трейлер

Официальный сайт анимационного сериала по манхве тайваньского автора Пон Джеа «Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha: Chronos Ruler), анонсированного в декабре прошлого года, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер. Стартует сериал в летнем сезоне.

История рассказывает о «Правителях Хроноса», способных управлять временем в сражениях. Их цель — истребление пожирающих время демонов, которые появляются, когда люди желают повернуть время вспять.

Авторы
Режиссёр Масато Мацуне «Дракон Хаоса: Кампания Красного Дракона»
Сценарист Мичико Ёкотэ «Ринне предела», «Белая коробка»
Студия project No. 9

Сэйю
Виктор Александрович Путин Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»
Кири Викторович Путин Кайто Ищикава Генос в «Ванпанчмене», Ринне Рокудо в «Ринне предела»
Мина Путина Рие Кугимия Тайга Аисака в «Торадоре!», Кагура в «Гинтаме»
Блэйз Кендзи Акабане Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космический линкор „Ямато“ 2199»
Айс Рэдар Щизука Ито Коко Хекматьяр в «Ёрмунганде», Лувиягелита Эдельфельт в «Судьба: Девочка-волшебница Илия»
Снэйк Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Правитель Хроноса (Jikan no Shihaisha)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 97: День котиков
 
КиноИгры Джедай Дэйзи Ридли пробуется на роль Лары Крофт
 
Кино Нетрадиционный звёздный путь Хикару Сулу
 
Кино «Дюнкерк» — трейлер нового фильма режиссёра Кристофера Нолана
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 96: Дружба с трупами
 
Кино Галь Гадот бросает Бен-Гура
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика