Официальный сайт анимационного сериала по манхве тайваньского автора Пон Джеа «Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha: Chronos Ruler), анонсированного в декабре прошлого года, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер. Стартует сериал в летнем сезоне.
История рассказывает о «Правителях Хроноса», способных управлять временем в сражениях. Их цель — истребление пожирающих время демонов, которые появляются, когда люди желают повернуть время вспять.
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Авторы
|Режиссёр
|Масато Мацуне
|«Дракон Хаоса: Кампания Красного Дракона»
|Сценарист
|Мичико Ёкотэ
|«Ринне предела», «Белая коробка»
|Студия
|project No. 9
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Сэйю
|Виктор Александрович Путин
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»
|Кири Викторович Путин
|Кайто Ищикава
|Генос в «Ванпанчмене», Ринне Рокудо в «Ринне предела»
|Мина Путина
|Рие Кугимия
|Тайга Аисака в «Торадоре!», Кагура в «Гинтаме»
|Блэйз
|Кендзи Акабане
|Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космический линкор „Ямато“ 2199»
|Айс Рэдар
|Щизука Ито
|Коко Хекматьяр в «Ёрмунганде», Лувиягелита Эдельфельт в «Судьба: Девочка-волшебница Илия»
|Снэйк
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»