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«Кадо: Верный ответ» — второй трейлер

Высокопоставленный чиновник Кодзиро Щиндо («генеральный директор по вопросам планирования политики Кабинета») сидел в готовящемся к взлёту самолёте в аэропорту «Ханеда», когда вдруг в небе из ниоткуда возник гигантский объект в форме куба. Самолёт вместе с Щиндо и ещё 251 пассажиром перенёсся внутрь сооружения, где высыпавших наружу людей встретил мужчина, внешне ничем не отличающийся от обычных человеческих существ. Он заверил перепуганных пассажиров, что им ничто не грозит, а когда Щиндо попросил его объясниться, то снаружи сооружения развернулся гигантский экран и одновременно на телефоны каждого японца пришло сообщение следующего содержания: «Я, Яха-куи заЩунина, сим заявляю, что собираюсь вмешаться во внутренние дела Японии». Оказывается, пришелец — представитель расы анисоторонов, обитающих в «мире за пределами космоса», которые этот самый космос создали и теперь занимаются сбором генерируемой им информации. А гигантское сооружение, в котором он появился, — «Кадо», набитый внеземными технологиями куб со стороной в 2 километра, который может создать целый мир внутри себя и вечно функционировать без контактов со внешней средой. Щиндо же теперь предстоит стать посредником между людьми и анисоторонами.

 
 
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Видео Кадо: Верный ответ (Seikai Suru Kado)
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Подкасты
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