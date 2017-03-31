War Thunder — трейлер открытия IX ранга техники

Авторы War Thunder готовятся внести в игру пару серьёзных изменений.

Во-первых, временные рамки событий будут расширены и в бой введут современную технику типа танков M1A2 Abrams и Т-14 «Армата» или сверхзвуковых истребителей F-22 Raptor и Т-50 ПАК ФА. Максимальный ранг техники при этом вырастет практически в два раза — его поднимают с 5 до 9. Современные боевые машины, соответственно, займут поздние ранги.

Во-вторых, в игру вводят новый вид техники — боевые вертолеты (скажем, транспортно-боевой Ми-35 и американский ударный вертолёт GM-64 на вооружении Германии).