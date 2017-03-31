 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды» «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю Фанарт: «Вигрид» — отрывок и тизер «Лига справедливости» — второй трейлер Рецензия и отзывы на игру Ghost Recon Wildlands
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

War Thunder — трейлер открытия IX ранга техники

Авторы War Thunder готовятся внести в игру пару серьёзных изменений.

Во-первых, временные рамки событий будут расширены и в бой введут современную технику типа танков M1A2 Abrams и Т-14 «Армата» или сверхзвуковых истребителей F-22 Raptor и Т-50 ПАК ФА. Максимальный ранг техники при этом вырастет практически в два раза — его поднимают с 5 до 9. Современные боевые машины, соответственно, займут поздние ранги.

Во-вторых, в игру вводят новый вид техники — боевые вертолеты (скажем, транспортно-боевой Ми-35 и американский ударный вертолёт GM-64 на вооружении Германии).

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео War Thunder (Android, iOS, PC, PlayStation 4)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино «28 панфиловцев» с прокатчиком и датой выхода
 
Впечатления: Наземная техника в War Thunder
 
Короткометражка «Победа за нами» к игре War Thunder

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 107: Дебилы с машиной времени
 
Кино Рецензия на фильм «Человек-муравей»
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 45: «Дэдпул»
 
Кино Дубляжу здесь не место: «Молчание» и другие фильмы, которые заставили нас читать
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 41: «Голоса большой страны»
 
Кино Трейлер фильма «Омерзительная восьмёрка» (с русскими субтитрами)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика