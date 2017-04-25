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What Remains of Edith Finch — 17 минут геймплея

Завтра (25 апреля) выходит What Remains of Edith Finch — новая игра студии Giant Sparrow, выпустившей в 2012 году стильную и необычную, но в конечном счёте недостаточно интересную в геймплейном плане игру The Unfinished Swan. Создавалась The Unfinished Swan при поддержке Sony Santa Monica (студии, которая отвлекается от серии God of War исключительно ради помощи в создании эксклюзивов для Sony), и поначалу предполагалось, что What Remains of Edith Finch постигнет та же участь, но в итоге разработка затянулась, издателем стала некая Annapurna Interactive, а список платформ разросся с одинокой PS4 до PS4 и PC.

What Remains of Edith Finch предложит игрокам взвалить на себя роль упомянутой в названии героини, вернуться в семейный дом и прогуляться по нему, вспоминая мрачные истории семейства, неизменно завершавшиеся чьей-то смертью. Предполагается, что геймплей игры будет различаться от воспоминания к воспоминанию, но есть подозрение, что большинство вариантов всё равно будет вариацией на тему «Ходим по локации и наслаждаемся историей».

Впрочем, лучше посмотрите первые 17 минут и делайте выводы сами:

 
 
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Видео What Remains of Edith Finch (PC, PlayStation 4)
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Тизер игры What Remains of Edith Finch

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