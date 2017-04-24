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Первоисточники: deadline.comtvline.com Прямая ссылка на новость:

Мелисса Бенойст присоединилась к Майклу Шеннону и Тейлору Китчу в драме «Уэйко»

Мелисса Бенойст («Супергёрл») заполучила главную женскую роль в шестисерийной драме «Уэйко». К ней присоединилась Джулия Гарнер («Американцы»). Ранее в проект записались Майкл Шеннон, Тейлор Китч, Джон Легуизамо, Пол Спаркс, Рори Калкин, Ши Уигхэм и Андреа Райзборо.

Сериал, основанный на реальных событиях 1993 года, прольёт свет на кровопролитную 51-дневную осаду принадлежавшего религиозной секте «Ветвь Давидова» ранчо «Маунт Кармел» силами ФБР и Национальной гвардии США. Рассказанная с разных точек зрения история будет включать впечатления выживших членов культа, ранее не предававшихся широкой огласке и идущих вразрез с официальной версией событий.

Бенойст досталась роль Рэйчел Кореш — официальной жены лидера секты Дэвида Кореша (Китч) и неофициальной предводительницы организации. Гарнер сыграет Мишель Джонс — младшую сестру Рэйчел и мать одного из пятнадцати детей самопровозглашённого мессии. Шеннон перевоплотится в переговорщика-фэбээровца Гэри Нойснера.

Над сценарием трудятся братья Даудл («Выхода нет»), Сальваторе Стэбил и Сара Николь Джонс («Легенды завтрашнего дня»). Режиссёрское кресло поделят Джон Эрик Даудл и Дэнни Гордон. Шеннон, Китч и братья Даудл вдобавок выступят исполнительными продюсерами наряду с Харви и Бобом Вайнштейнами, Дэвидом Глассером и Дженнифер Маллой. Производством занимается Weinstein Television. Съёмки проекта уже начались в Санта-Фе, Нью-Мексико.

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Уэйко
 31 августа 2016 годаМайкл Шеннон и Тейлор Китч сыграют в драме про сектантов
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Майкл Шеннон и Тейлор Китч сыграют в драме про сектантов

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