 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Vanquish на PC практически подтверждена Скотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu Amazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон Канон «Звёздных войн» расширит книга-приквел к Battlefront II Новые сериалы 17–23 апреля
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Героиня поддерживает фрукты» — авторы и сэйю

У стартующего в летнем сезоне оригинального сериала «Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) появился авторский состав и список сэйю.

Авторы
Режиссёр Кейзо Касукава «Лиричная волшебница Наноха. Фильм первый»
Сценарист Нарухиса Аракава «Королевство»
Дизайнер персонажей Наоми Иде «Пристанище для заблудших»
Студия Diomedea

Сэйю
Мисаки Щирогане М.А.О. Айу в «Норагами», Эна Кисаки в «Волшебной войне»
Ученица третьего года старшей школы, родилась 9 августа. Любит путешествовать к «местам силы», которые якобы придают бодрости тем, кто их посещает. Дочь известной семьи из Хинано, отличница, спортсменка, президент студсовета. Трудолюбива, но страдает от хронического невезения, из-за чего почти никогда не в состоянии пожать плоды своих трудов. Окружающие дразнят её из-за непопулярности, но её оптимизм и искренность завоёвывают доверие каждого.
Ан Акаги Мику Ито Майко Мори в «Ханда-куне», Катюща Акаэ в «Медвежьей буре Юри»
Ученица второго года старшей школы, родилась 5 марта. Любит токусацу, это такие сериалы про супергероев со спецэффектами. Дочь врача и медсестры, и постоянно отсутствующий член гимнастического клуба. Унаследовала своё наивное, но сильное желание помогать другим людям от родителей, которые вместе работают в больнице. Очень спортивная, и может легко концентрироваться, что помогло ей достигнуть успехов в гимнастике, но по какой-то причине она всё равно постоянно пропускает тренировки.
Роко Куроки Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
Ученица третьего года старшей школы, родилась 14 октября. Дочь директора местной железнодорожной станции. Близкая подруга Мисаки, трудится вместе с ней в качестве вице-президента студенческого совета. Очень надёжная девушка, на которую всегда можно положиться. Из-за того, что её дом находится прямо на станции, любит поезда с самого детства. Она была бы рада помогать Мисаки больше, но ей трудно выражать свои чувства.
Микан Кисе Эрии Ямазаки Робоко в «Завоевание мира: Стратагема „Звезда“», Моэ Морита в «Самурае Фламенко»
Ученица второго года старшей школы, родилась 3 декабря в семье, занимающейся выращиванием лимонов, любит читать, раньше была черлидером. Пообещала своей младшей сестре когда-нибудь позволить посмотреть одно из её выступлений. Внимательная к людям и хорошо ладит с детьми. Часто вызывается добровольцем и берёт дополнительную ответственность, но про себя постоянно об этом жалеет.
Мана Мидорикава Юуки Хиросе Норико Ямада в «Алисе и Дзоуроку», Томоэ Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура»
Ученица второго года старшей школы, родилась 8 апреля. Любит косплей. Единственный ребёнок в семье, содержащей знаменитый храм в Хинано. Интриганка, среди хитрых схем которой был даже план сдавать помещение храм в аренду в качестве тренировочного зала, а заработанные таким образом деньги прикарманивать. Так как увлекается косплеем, смогла придумать и дизайн для костюмов героинь.
Генки Аояма Харука Ищида Каната Щинономе в «AKB0048», Бьянки в «Нобунаге-дураке»
Ученица второго года старшей школы, родилась 1 ноября. Дочь косметолога, обожающая заниматься видеомонтажом. Носит очки, участница компьютерного клуба. Раньше мечтала стать айдолом, как её сестра Юуки, но отказалась от этой затеи, когда повредила ногу в результате несчастного случая. Вместо этого, она направила все силы на изучение IT.
Юуки Аояма Харука Ищида Каната Щинономе в «AKB0048», Бьянки в «Нобунаге-дураке»
Ученица второго года старшей школы, родилась 1 ноября. Любит ходить в караоке одна. Дочь косметолога и член известной группы поп-айдолов. По некой причине вернулась в Хинано. Прекрасно поёт и танцует, полностью выкладывается на репетициях, но вне сцены — очень тихая и молчаливая девушка, что заставляет окружающих волноваться за неё. Сестра-близнец Генки.
Хацури Момои Моэ Тойота Сапфир Каващима в «Звук! Эуфониум», Сакура Инами в «За пределом»
Ученица первого года старшей школы, родилась 20 сентября. Дочь владельца строительной компании, прочно связанной с семьёй Щирогане. Участница театрального клуба, её отличительный знак — причёска в виде двух хвостиков. С детства ошивалась на строительных площадках, так что её хрупкая и милая внешность обманчива и скрывает упрямый характер. Склонна сначала делать, а потом думать и, взявшись за какое-то дело, не бросать его до самого конца.
Канон Щимамура Харука Щираищи Масуми в «Мастер Мущи 2», Аои Такизава в «Луна прекрасна»
Ученица второго года старшей школы, родилась 6 июня. Ещё со времён средней школы выступает на префектурных соревнованиях по гимнастике, где яростно соперничает Ан Акаги, которую недолюбливает, что не забывает продемонстрировать при первой возможности.

Всё начинается с того, что «экшен-героиня» одного города обретает всенародную популярность. После этого и в других городах начинают появляться собственные «героини», а сценки с их участием становятся национальными хитами.

История сериала разворачивается в тихом специализирующемся на выращивании фруктов городке Хинано, жизнь в котором постепенно приходит в упадок. Ради спасения своей малой родины старшеклассница Мисаки Щирогане и другие девочки по настоянию тёти Мисаки, являющейся губернатором префектуры, становятся местными «героинями» и теперь создают экшен-сценки с целью популяризации и оживления родного городка.

+ Обсудить
Темы
 
Героиня поддерживает фрукты (Action Heroine Cheer Fruits)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Героиня поддерживает фрукты» — анонс и тизер

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 29: «Пятьдесят оттенков серого»
 
ЕВА-77. Часть 1
 
Кино Сэм Мендес не хочет старых историй со старым Бондом
 
КиноСериалы Время для «Времени приключений»
 
«Судьба: Ночь Схватки – Бесконечный мир клинков» — 01
 
Кино Рецензия на фильм «Бивень»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика