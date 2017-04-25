«Героиня поддерживает фрукты» — авторы и сэйю

У стартующего в летнем сезоне оригинального сериала «Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) появился авторский состав и список сэйю.

Сэйю Мисаки Щирогане М.А.О. Айу в «Норагами», Эна Кисаки в «Волшебной войне» Ученица третьего года старшей школы, родилась 9 августа. Любит путешествовать к «местам силы», которые якобы придают бодрости тем, кто их посещает. Дочь известной семьи из Хинано, отличница, спортсменка, президент студсовета. Трудолюбива, но страдает от хронического невезения, из-за чего почти никогда не в состоянии пожать плоды своих трудов. Окружающие дразнят её из-за непопулярности, но её оптимизм и искренность завоёвывают доверие каждого. Ан Акаги Мику Ито Майко Мори в «Ханда-куне», Катюща Акаэ в «Медвежьей буре Юри» Ученица второго года старшей школы, родилась 5 марта. Любит токусацу, это такие сериалы про супергероев со спецэффектами. Дочь врача и медсестры, и постоянно отсутствующий член гимнастического клуба. Унаследовала своё наивное, но сильное желание помогать другим людям от родителей, которые вместе работают в больнице. Очень спортивная, и может легко концентрироваться, что помогло ей достигнуть успехов в гимнастике, но по какой-то причине она всё равно постоянно пропускает тренировки. Роко Куроки Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы» Ученица третьего года старшей школы, родилась 14 октября. Дочь директора местной железнодорожной станции. Близкая подруга Мисаки, трудится вместе с ней в качестве вице-президента студенческого совета. Очень надёжная девушка, на которую всегда можно положиться. Из-за того, что её дом находится прямо на станции, любит поезда с самого детства. Она была бы рада помогать Мисаки больше, но ей трудно выражать свои чувства. Микан Кисе Эрии Ямазаки Робоко в «Завоевание мира: Стратагема „Звезда“», Моэ Морита в «Самурае Фламенко» Ученица второго года старшей школы, родилась 3 декабря в семье, занимающейся выращиванием лимонов, любит читать, раньше была черлидером. Пообещала своей младшей сестре когда-нибудь позволить посмотреть одно из её выступлений. Внимательная к людям и хорошо ладит с детьми. Часто вызывается добровольцем и берёт дополнительную ответственность, но про себя постоянно об этом жалеет. Мана Мидорикава Юуки Хиросе Норико Ямада в «Алисе и Дзоуроку», Томоэ Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура» Ученица второго года старшей школы, родилась 8 апреля. Любит косплей. Единственный ребёнок в семье, содержащей знаменитый храм в Хинано. Интриганка, среди хитрых схем которой был даже план сдавать помещение храм в аренду в качестве тренировочного зала, а заработанные таким образом деньги прикарманивать. Так как увлекается косплеем, смогла придумать и дизайн для костюмов героинь. Генки Аояма Харука Ищида Каната Щинономе в «AKB0048», Бьянки в «Нобунаге-дураке» Ученица второго года старшей школы, родилась 1 ноября. Дочь косметолога, обожающая заниматься видеомонтажом. Носит очки, участница компьютерного клуба. Раньше мечтала стать айдолом, как её сестра Юуки, но отказалась от этой затеи, когда повредила ногу в результате несчастного случая. Вместо этого, она направила все силы на изучение IT. Юуки Аояма Харука Ищида Каната Щинономе в «AKB0048», Бьянки в «Нобунаге-дураке» Ученица второго года старшей школы, родилась 1 ноября. Любит ходить в караоке одна. Дочь косметолога и член известной группы поп-айдолов. По некой причине вернулась в Хинано. Прекрасно поёт и танцует, полностью выкладывается на репетициях, но вне сцены — очень тихая и молчаливая девушка, что заставляет окружающих волноваться за неё. Сестра-близнец Генки. Хацури Момои Моэ Тойота Сапфир Каващима в «Звук! Эуфониум», Сакура Инами в «За пределом» Ученица первого года старшей школы, родилась 20 сентября. Дочь владельца строительной компании, прочно связанной с семьёй Щирогане. Участница театрального клуба, её отличительный знак — причёска в виде двух хвостиков. С детства ошивалась на строительных площадках, так что её хрупкая и милая внешность обманчива и скрывает упрямый характер. Склонна сначала делать, а потом думать и, взявшись за какое-то дело, не бросать его до самого конца. Канон Щимамура Харука Щираищи Масуми в «Мастер Мущи 2», Аои Такизава в «Луна прекрасна» Ученица второго года старшей школы, родилась 6 июня. Ещё со времён средней школы выступает на префектурных соревнованиях по гимнастике, где яростно соперничает Ан Акаги, которую недолюбливает, что не забывает продемонстрировать при первой возможности.

Всё начинается с того, что «экшен-героиня» одного города обретает всенародную популярность. После этого и в других городах начинают появляться собственные «героини», а сценки с их участием становятся национальными хитами.

История сериала разворачивается в тихом специализирующемся на выращивании фруктов городке Хинано, жизнь в котором постепенно приходит в упадок. Ради спасения своей малой родины старшеклассница Мисаки Щирогане и другие девочки по настоянию тёти Мисаки, являющейся губернатором префектуры, становятся местными «героинями» и теперь создают экшен-сценки с целью популяризации и оживления родного городка.