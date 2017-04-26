Самое продаваемое аниме за 17–23 апреля

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 112 733
−8,6%12 733
−8,6%1
- 2Звук! Эуфониум 2
Том 56 250
+5,9%6 250
+5,9%1
- 34 714
+1,6%4 714
+1,6%1
- 44 658
−1,2%4 658
−1,2%1
- 54 3904 3901
- 63 6723 6721
- 73 540
+29,2%3 540
+29,2%1
- 83 2943 2941
- 9Рок-шоу 2
Том 51 629
−0,6%1 629
−0,6%1
- 10
↓9Волейбол 3
Том 51 102
−11,2%−86,6%9 314
+1,4%2
«АККА: Надзорный департамент 13 районов» начала неплохо: 3 672 копии воображение не поражают, но при не вполне стандартном жанре и рисовке — результат достойный.
«Академия ведьмочек» дебютировала слабее, но тоже не так уж плохо. Тем более, как показывает «Служанка-дракон госпожи Кобаящи», плохой старт может продолжиться месяцем в чарте — а её первый том сумел продержаться до самого выхода второго, добавив в расширенном топе прошлой недели ещё пару сотен, и добравшись до 3 951 диска. Второй же начал с 3 540, что на 29,2% лучше старта первого — дела у Кобаящи-сан налаживаются.
«Звук! Эуфониум 2» продолжает продаваться стабильно — 6 250 (+349). Планка в 7 000 в среднем для сезона не выглядит недостижимой. У первого средние продажи составляли 8 329.
«Дикая пляска мечей: Ханамару» на пятом томе прекратила терять позиции — 12 733 (+239) — дело идёт к уверенной «бронзе» в продажах по итогам осеннего сезона 2016, сразу после «Юрия на льду» и «Песни для принца 4».
«Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови 2» продолжает выпускаться сразу по два тома: на этот раз было куплено 4 714 (+72) четвёртых томов и 4 658 пятых.
«Гангста» — сериал тяжёлой судьбы. Он вышел летом 2015, а в продаже появился осенью того же года. Однако, после первых двух томов, разошедшихся тиражом в 2 967 и 2 363 копии, его выпуск прекратили. А сейчас продолжили, но за полтора года зрители уже его подзабыли: в результате всего 986 дисков для третьего тома и 873 для четвёртого.
Финальный том «Волейбола 3» прибавил ещё 1 102 диска, и всего у него 9 314. Средние продажи по сериалу составили 10 034 — пусть это в полтора раза хуже второго сезона, тем не менее, показатели хорошие, к тому же стабильные от тома к тому.