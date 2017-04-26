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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company

Компания Disney огласила график своих полнометражных премьер, пополнившийся новыми датами и претерпевший несколько ощутимых изменений.

Очередная киноглава легендарной космосаги «Звёздные войны: Эпизод IX» перебралась в разряд летних блокбастеров и стартует в широком прокате 24 мая 2019 года. Фильм, над которым Disney работает сообща с компанией Lucasfilm, находится на стадии предпроизводства — режиссёр картины Колин Треворроу («Мир Юрского периода») недавно сообщил, что сценарий Дерека Коннолли фактически готов, вносятся финальные правки.

Второй совместный проект Disney и Lucasfilm — пока так и не обзаведшийся официальным названием пятый фильм об Индиане Джонсе — получил новую дату выхода, которая не порадует поклонников франчайза. Приключенческий боевик Стивена Спилберга с Харрисоном Фордом в главной роли под рабочим заголовком «Индиана Джонс 5» должен был выйти в прокат 19 июля 2019 года, однако дату сдвинули на год вперёд — кино выйдет 10 июля 2020 года.

Мультфильм «Ральф 2» тоже передвинули по релизной сетке со старой даты 9 марта 2018 года на восемь месяцев вперёд. Новая официальная дата выхода — 21 ноября 2018 года.

Экранизация одноимённого фантастического романа Мадлен Л’Энгл «Складка времени» от режиссёра Авы Дюверней с 6 апреля 2018 года переехала на 9 марта 2018 года.

Анимационный фильм «Гигантский» — новая интерпретация классической сказочной истории «Джек и бобовый стебель» — с 21 ноября 2018 года перескочил на 25 ноября 2020-го.

А вот «Холодное сердце 2», над которым работают авторы успешной первой части Крис Бак и Дженнифер Ли, сохранил за собой ранее объявленную дату 27 ноября 2019 года.

Дата релиза семейной комедии «Лагерь магии» переместилась с 3 августа 2018 на 6 апреля 2018 года.

Художественный фильм «Король Лев» — игровой ремейк культового мультфильма, режиссировать который доверили Джону Фавро («Книга джунглей»), выйдет в прокат 19 июля 2019 года. Старт производственный процесса запланирован на этот май.

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Звёздные войны: Эпизод IX Индиана Джонс 5 Ральф 2 Складка времени Холодное сердце 2 Король Лев Лагерь магии Гигантский
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