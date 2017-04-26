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Sonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone

Sega опубликовала новый ролик грядущего платформера Sonic Forces, где Классическому Сонику дают побегать по не менее классическому уровню Green Hill Zone. И если у кого-то были сомнения в том, что Sonic Forces будет продолжением идей Sonic Generations, то теперь они должны отпасть окончательно: да, один из двух ежей будет проходить уровни в 3D, а второй — в 2D. И да, как минимум часть локаций будет вновь основана на прошлых частях серии.

И мы не то чтобы против помешательства Sonic Team на временах былой славы синего ежа, но это какой-то перебор, не находите? Ведь в 2017 году нас ждёт не только Sonic Forces, но и Sonic Mania. И как минимум ремейк Green Hill Zone мы получим в обеих играх.

 
 
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Видео Sonic Forces (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 23 октября 2010 годаФанаты Соника и великий ремейк 17 мартаSonic Mania задерживается, Sonic 2017 обзаводится именем 17 мартаSonic Forces — геймплей
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