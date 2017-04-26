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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Персонаж Джеффа Голдблюма появится в «Мире Юрского периода 2»

Известный скептик, доктор математических наук Йен Малкольм возвращается в динопарк — Джефф Голдблюм (фильмы «День независимости», «Тор: Рагнарёк») вновь сыграет хорошо знакомого поклонникам франчайза персонажа в грядущем «Мире Юрского периода 2».

Приверженец теории хаоса Йен Малкольм, негативно оценивший идею воскрешения гигантских доисторических ящеров, был частью команды в первом фильме «Парк Юрского периода» 1993 года и в его продолжении — «Парке Юрского периода 2: Затерянном мире», вышедшем в 1997 году. И вот, спустя двадцать лет доктор Малкольм снова появится в диновселенной.

В основу второго фильма легли рассуждения доктора Алана Гранта (Сэм Нил) из «Парка Юрского периода» о непредсказуемости сосуществования когда-то разделённых миллионами лет видов — человечества и динозавров.

Джефф Голдблюм влился в актёрский состав сиквела, где уже числятся Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Тоби Джонс, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Рэйф Сполл.

В режиссёрском кресле — Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарий написали Дерек Коннолли («Конг: Остров черепа») и режиссёр первой части Колин Треворроу, вдобавок выступающий исполнительным продюсером сиквела. Продюсируют фильм Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Пэт Кроули.

Производственный процесс курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment. Съёмки картины начались в марте. Премьера «Мира Юрского периода 2» запланирована на 22 июня 2018 года.

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Мир Юрского периода 2
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