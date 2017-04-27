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Первоисточники: variety.comdeadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Расширение телевселенной DC: собственный потоковый сервис и долгожданные «Титаны»

DC Entertainment осваивает новые горизонты и совместно с Warner Bros. запускает собственный потоковый сервис, старт которому будет дан в следующем году совместно с премьерой давно вынашиваемого детища «Титаны» от повелителя телевселенной DC Грега Берланти.

Проект находился в разработке уже очень давно, но никак не мог подыскать себе подходящий телеканал — первоначально взявшийся за сериал TNT внезапно и без сантиментов от него отказался.

Основанный на вышедшем в 1964 году комиксе «Отважные и смелые» (The Brave and the Bold) многосерийный боевик расскажет о команде молодых будущих супергероев, возглавит которую сумевший выйти из тени Бэтмена Робин (в миру Дик Грейсон). Первоначально подростковый вариант Лиги справедливости состоял из Робина, Кида Флэша (Уолли Уэст) и Аквалэда. Позже к ним присоединились Чудо-девочка (Донна Трой) — младшая сестра Чудо-женщины и помощник Зелёной Стрелы Спиди (Рой Харпер).

В состав нынешней команды помимо Робина уже точно войдут Старфайер — принцесса Кориандр с планеты Тамаран и получеловек-полудемон Рэйвен — дочь императора демонов Тригона.

Сценарий напишут Акива Голдсман («Грань»), Джефф Джонс («Стрела», «Флэш») и Берланти. Вдобавок все трое выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Сарой Шехтер. Производством займутся Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. TV.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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